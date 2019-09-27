Помпео отказался говорить с российскими журналистами после встречи с Лавровым

Нью-Йорк, 27 сентября. Госсекретарь США Майк Помпео отказался общаться с российскими журналистами по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

«В другой раз», — сказал один из чиновников, который сопровождал главу американской дипломатии.

Отметим, что встреча длилась чуть меньше часа и проходила за закрытыми дверями, поэтому журналисты не знают, о чем беседовали дипломаты, передает ТАСС. Однако на днях официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Лавров начнет переговоры с недавнего скандала.

Ранее власти США отказали в выдаче виз ряду российских дипломатов, которые планировали выступить в ООН (штаб-квартира Организации Объединенных Наций находится в Нью-Йорке). В Вашингтоне объяснили инцидент техническими проблемами, однако российская сторона уверена, что речь идет об осознанных, политически мотивированных действиях.

По словам Захаровой, речь в данном случае идет о невыполнении США своих обязательств как страны, которая разместила на своей территории штаб-квартиру международной организации. Лавров в свою очередь поднял вопрос о выводе международных структур из Америки. Он отметил, что принимать важные встречи нужно на территории стран, которые ответственно подходят к исполнению своих обязанностей. МИД России уже выразил официальный протест заместителю посла США в связи с ситуацией вокруг невыдачи виз делегатам РФ. Примечательно, что это уже не первый раз, когда Соединенные Штаты лишают российских дипломатов возможности выступить на международных площадках под предлогом проблем с визами.