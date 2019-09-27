Поставки топлива на «Хмеймим» стали поводом для новых санкций США

Американское правительство объявило о введении новых санкций против граждан и компаний в Российской Федерации. В опубликованный Минфином США список попали одна российская компания, трое граждан и пять судов. Правительство США считает их причастными к доставке в Сирию реактивного топлива для Воздушно-космических сил РФ.

В опубликованном пресс-релизе Минфин США объявил поставки топлива для российской авиации «схемой уклонения от санкционного режима».

«Министерство нанесло удар по схеме уклонения от санкционного режима, в которую входили подставные компании, суда и злоумышленники, которые обеспечивали нелегальную доставку ракетного топлива российским военным в Сирии, — заявил замминистра по вопросам противодействия терроризму и финансовой разведке Сигал Манделькер. — США настойчиво стремятся отрезать от международных финансовых сетей тех, кто пытается подорвать наши санкции, в том числе тех, кто стремится поддерживать Дамаск в жестокой сирийской войне».

Федеральное бюро расследований США снабдило Минфин данными для введения санкций. Спецагент Алан Колер — младший «с гордостью» объявил, что ФБР удалось «раскрыть» схему поставки российского топлива российской авиации на российской базе «Хмеймим» в Сирии. Были ли эти схемы засекречены российской стороной, спецагент ФБР не уточнял.

Минфин США утверждает, что поставками реактивного топлива в Сирию занималась группа компаний «Совфрахт-Совмортранс». В ее отношении уже действуют санкции США — за то, что в 2016 году суда «Совфрахта» заходили в порты российской Республики Крым. Судя по сайту компании, «Совфрахт» активно сотрудничает с властями. В отношении трех менеджеров компании, отвечающих за морские перевозки и их юридическое сопровождение, были введены персональные санкции. Фактически санкции в отношении Ивана Окорокова, Ильи Логинова и Карена Степаняна были введены за то, что они выполняли свою работу — в терминах Вашингтона это называется «создали заговор с целью нарушения санкций США».

Повторяя уже привычные обвинения в адрес России, которая «слишком жестоко бомбит международных террористов», Минфин США утверждает, что в 2016 и 2017 годах «Совфрахт» доставлял авиационное топливо в порт Банияс в провинции Латакия. Этот порт является одним из центров нефтепереработки в Сирии. ФБР называет пять судов петербургской компании «Транспетрочарт», которые осуществляли поставки — это «Язь», «Сиг», речной танкер «Судак», и буксиры «Пассат» и OT-2077. (Основным заказчиком «Транспетрочарта», стабильной компании, которая держится на рынке уже более 16 лет, является «Роснефть»). В отношении этих кораблей также введены санкции — правда, фактически они могут коснуться только «Язя» и «Сига».

В поставках топливо российской компании якобы помогали из зарегистрированного в Москве ООО «Маритайм Шиппинг» — компании, которая занимается в том числе «арендой и лизингом водных транспортных средств и оборудования».

В Госдуме успели отреагировать на новый антироссийский жест США. Глава международного комитета Леонид Слуцкий отметил, что «санкционная дубина» стала для Вашингтона привычным инструментом внешней политики и напомнил, что более 70 видов ограничительных мер, которые были введены в отношении российских граждан и компаний, не оказали практически никакого эффекта — и это уже признают и на Западе.

«Еще одно проявление борьбы с неугодной Вашингтону политикой, а не за демократию. Ну и традиционно в таких случаях могу с уверенностью предположить, что новые санкции не останутся без адекватного ответа с российской стороны», — приводит слова Слуцкого РИА Новости.

«Топливные санкции» были введены безотносительно каких-то реальных действий России — в Сирии или где-либо еще, отмечает военный эксперт, главред информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин — это лишь отражение общей официальной линии США, которую никто не менял и менять не собирается. В беседе с Федеральным агентством новостей эксперт подчеркнул, что для того, чтобы «расследовать» и «выявить» линии снабжения российской авиации на «Хмеймиме», особых усилий не требовалось.

«Особой секретности там не было — все суда, которые идут в Сирию из Севастополя или Новороссийска, проходят через Босфор, и тут спутниковая и информационная разведка США фиксирует всех. Невозможно в Сирию привести судно, которое не заметили бы наблюдатели — а потом устанавливаются компании и точки назначения», — констатировал собеседник ФАН.

Военный эксперт особо отметил, что санкционный «удар» по линиям снабжения ВКС РФ практически лишен военного смысла.

«С военной точки зрения эти санкции никого не впечатлят, поскольку наиболее активная фаза операции ВКС РФ закончилась, и даже текущая военная кампания в Хаме и южном Идлибе, когда была высокая интенсивность вылетов, уже закончилась. Таким образом, санкции являются политическими — они показывают, что Соединенные Штаты не намерены сходить с санкционного трека [в отношениях с Россией], никакого сотрудничества с РФ в Сирии нет и не предвидится, то есть предложения о совместной борьбе с терроризмом, которые выдвигали в прошлые годы МИД РФ и Минобороны, они показательно и последовательно отвергают. Это демонстративный шаг в стиле американской политики», — уверен Борис Рожин.

Фактически Вашингтон может до бесконечности вводить санкции против Россия, используя в качестве повода помощь Дамаску. Собеседник ФАН отметил, что в этот раз Минфин США даже не стал утруждаться какими-то конкретными обоснованиями.