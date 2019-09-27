Солист «Иванушек International» объяснил, почему группу хотели закрыть

Москва, 27 сентября. Солист «Иванушек International» Андрей Григорьев-Апполонов рассказал, почему группу хотели закрыть.

Напомним, продюсер группы «Иванушки International» Игорь Матвиенко заявил, что собирался закрыть проект, так как он в течение длительного времени не «выстреливал».

Он признался, что были написаны песни «Тучи» и «Вселенная», однако «дело все-таки не шло». По словам Матвиенко, содержать коллектив для него было слишком дорого.

«Я уже хотел объявить ребятам, что группа закрывается», — заметил продюсер.

Солист музыкального коллектива «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал историю с возможным закрытием коллектива. Начиная с января 1995-го и до 1996 года исполнители в «репетиционном режиме», рассказал Григорьев-Апполонов. По его словам, Матвиенко снимал ему квартиру и «каждому из ребят давал типа «зарплату» в размере 150 долларов».

«Это были небольшие деньги. Я шел за скумбрией в дальний ларек, потому что там она стоила 21 рубль, а в котором поближе к моему дому — 24 рубля. Момент экономии присутствовал. Мы не шиковали, мы реально пахали», — признался исполнитель, отметив, что коллектив большой прибыли не приносил.

Он заявил, что популярность на их головы обрушилась совершенно неожиданно после выхода клипа на песню «Тучи». По словам Григорьева-Апполонова, никто не ожидал, что «такая «иваномания» сохранится на протяжении стольких лет». Об этом пишет «Пятый канал».