Москва, 27 сентября. Совместная следственная группа (ССГ) по расследованию крушения малайзийского Boeing-777 в Донбассе подгоняет свои задачи под заранее заготовленный ответ, сообщил высокопоставленный российский дипломатический источник в Нью-Йорке.

Собеседник агентства отметил, что к призыву короля Нидерландов сотрудничать со следствием должны прислушаться в первую очередь те страны, которые сразу после катастрофы заявили о наличии доказательств причастности РФ к крушению лайнера, при этом их так и не предоставили.

«Нидерланды, не дожидаясь завершения следствия, обвинили РФ в гибели рейса MH17. Сами же не прилагали должных усилий по сбору останков погибших и обломков самолета на месте крушения. За них эту работу проделали ополченцы, которых Гаага осудила за «мародерство», — приводит издание слова источника.

Дипломат также напомнил, что во время технического расследования были оставлены без ответа предложения Москвы о проведении совместных следственных экспериментов. К тому же следствие не учло переданные российской стороной данные радиолокационного наблюдения и принадлежности украинской стороне ЗРК «Бук», с помощью которого был уничтожен лайнер.

Собеседник агентства также обратил внимание на то, что Украину освободили от ответственности за незакрытое небо над зоной боевых действий, а руководство Малайзии на первом этапе не допустили к расследованию авиакатастрофы.

Напомним, Boeing-777 рейса MH17 потерпел крушение 17 июля 2014 года. Воздушное судно было сбито зенитной ракетой, сообщил Infox.ru. Жертвами трагедии стали 298 человек.

Запад обвинил в причастности к трагедии Москву, международная группа следователей установила, что самолет сбили из якобы «российского» зенитно-ракетного комплекса «Бук», отметил «Ридус». Однако российская сторона представила документ с грифом «совершенно секретно», в котором говорится, что ракета произведена в 1986 году и отправлена в воинскую часть Украинской ССР, в Россию она не возвращалась.