Пресс-секретарь Зеленского объяснила инцидент с журналистом

Киев, 27 сентября. Пресс-секретарь президента Украина Владимира Зеленского Юлия Мендель объяснила, почему она оттолкнула от первого лица государства журналиста программы «Схемы» Сергея Андрушко, пытавшегося задать вопрос.

По словам Мендель, она вовсе не толкала, а «останавливала» репортера, чтобы тот не вторгался в личное пространство Зеленского. Она обратила внимание на то, что украинский лидер сказал «нет», отвечая на вопрос журналиста, однако тот продолжил попытки получить ответ.

Мендель добавила, что в США журналисты не подходят к спикеру, когда им говорят «нет», потому что в противном случае их арестуют. Кроме того, соблюдение личного пространства для — это еще и вопрос безопасности, особенно для политиков. В качестве примера официальный представитель Зеленского привела инцидент, произошедший в 2017 году, когда киллер, прикинувшись журналистом, подстрелил добровольца в Киеве, сообщает «Газета.ру».

Ukraine's Zelenskiy is giving media interviews in NYC. But this is how his press team treats reporters in Kyiv. Watch as Zelenskiy's spox @IuliiaMendel grabs & shoves reporter Serhiy Andrushko of @RFERL/@cxemu. Mendel did this to me at YES forum after Zelenskiy agreed to answer Q pic.twitter.com/P97E6PppGe