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Пресс-секретарь Зеленского объяснила инцидент с журналистом

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Пресс-секретарь Зеленского объяснила инцидент с журналистом

Киев, 27 сентября. Пресс-секретарь президента Украина Владимира Зеленского Юлия Мендель объяснила, почему она оттолкнула от первого лица государства журналиста программы «Схемы» Сергея Андрушко, пытавшегося задать вопрос.

По словам Мендель, она вовсе не толкала, а «останавливала» репортера, чтобы тот не вторгался в личное пространство Зеленского. Она обратила внимание на то, что украинский лидер сказал «нет», отвечая на вопрос журналиста, однако тот продолжил попытки получить ответ.

«На видео видно, что я его не толкала и не металась, а останавливала. Хотим цивилизованного поведения — давайте на цивилизованное «Нет» не набрасываться на делегацию ради красивой картинки», — отметила пресс-секретарь.

Мендель добавила, что в США журналисты не подходят к спикеру, когда им говорят «нет», потому что в противном случае их арестуют. Кроме того, соблюдение личного пространства для — это еще и вопрос безопасности, особенно для политиков. В качестве примера официальный представитель Зеленского привела инцидент, произошедший в 2017 году, когда киллер, прикинувшись журналистом, подстрелил добровольца в Киеве, сообщает «Газета.ру».

Напомним, что Мендель оттолкнула и оттеснила в сторону Андрушко, когда тот пытался задать вопрос Зеленскому. Инцидент произошел во время визита украинского президента в Нью-Йорк, где он выступал на Генассамблее ООН и проводил переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

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