Юрист отметила ряд нестыковок в запрете курения на балконах

Москва, 27 сентября. Юрист Асия Мухамедшина заявила, что в обычной жизни реализация запрета курения на балконе столкнется с большим количеством трудностей.

Соседям придется звонить в полицию или МЧС, если они заметят на балконах других жильцов дома костер или курящего человека. Однако доказать его вину будет крайне непросто, отметила юрист. Она напомнила, что в качестве подтверждения могут быть задействованы свидетельские показания или фотографии.

Мухамедшина отметила, что жильцы не могут воспрепятствовать проникновению на частную территорию экстренных служб в случае возгорания. Однако после курения на балконе, скорее всего, спасатель или полицейский, ничего подозрительного не увидит.

«На одних свидетельских показаниях и фотографиях возбудить административное либо уголовное дело за отсутствием состава преступления, конечно, сложно», — приводит ее слова телеканал «360».

Юрист согласилась, что жалоба соседей может стать предупредительным сигналом для курящих жильцов, однако добавила, что в законопроекте есть нестыковки.

Например, россиянам по-прежнему можно курить в квартирах, а балкон также является часть жилплощади. Соседи не смогут доказать, что человек курил именно на балконе, а не внутри квартиры, так как единственным их аргументом будет запах дыма.

Напомним, 26 сентября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ, который вносит изменения в правила противопожарной безопасности. Правки наносят запрет на использование открытого огня на балконах и лоджиях. В МЧС подтвердили, что новые правила касаются и курения, и использования зажигалок и спичек. Законопроект вступит в силу с 1 октября.