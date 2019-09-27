Донбасс сегодня: Киев стягивает «Грады» под Донецк, неизвестная инфекция косит ряды ВСУ

Донбасс, 27 сентября. Украинские войска стягивают реактивные системы залпового огня в ДНР и бьют из артиллерии по населенным пунктам. Дончане сбили украинский беспилотник и получили доступ к компрометирующим ВСУ видеоматериалам. Неустановленная болезнь отправляет десятки бойцов киевской армии в больницу, командование принимает срочные меры. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки защитниками Донбасса зафиксировано 23 обстрела Донецкой и Луганской Народных Республик. Под огонь украинской артиллерии попали 11 населенных пунктов, один в ЛНР и 10 в ДНР. Со стороны поселка Красногоровка по западным окраинам Донецка украинские войска вели огонь из гранатомета. Снарядами и осколками уничтожена кровля частного дома.

Разведданные ДНР говорят о том, что вооруженные формирования Украины усиливают огневую мощь, особенно в районах, оговоренных в минских соглашениях. Вблизи жилых домов в селе Дибровка Донецкой области расположены семь реактивных систем залпового огня «Град». В поселке Новгородское города Дзержинска размещена боевая машина пехоты. Бронетранспортер БТР-80 стоит в центре зоны безопасности участка разведения сил и средств №3, на дистанции, приемлемой для ведения огня по поселку Петровское.

В ДНР изъяли компрометирующие ВСУ видеоматериалы со сбитого беспилотника

Силы противовоздушной обороны Донецка сбили очередной БПЛА, принадлежащий 35-й бригаде морской пехоты ВСУ, который использовался для корректировки огня украинских военных подразделений. Материалы из летательного аппарата «Фантом» были тщательно исследованы специалистами ДНР. На одном из них зафиксирован сброс боеприпаса на гражданский автомобиль, что подтверждает преступную деятельность солдат бригады. Видео передано в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к материалам уголовных дел, возбужденных в отношении украинских командиров.

Украинских военных косит неизвестная инфекция

Как рассказал представитель оборонного ведомства луганчан Иван Филипоненко, в больницы города Попасная Луганской области поступают военнослужащие с неизвестным инфекционным заболеванием. Больные страдают от высокой температуры и сильных отеков. За последние три дня зафиксировано около 20 таких случаев. Вспышка болезни произошла в подразделениях 72-й механизированной бригады ВСУ.

Сейчас в подразделениях украинской армии в Донбассе проводится дезинфекция. Командир 72-й бригады Артем Богомолов доложил о произошедшем вышестоящему руководству, которое выдало приказ о вакцинации еще здоровых солдат.

Военнослужащие ВСУ пытались сбыть украденные боеприпасы

О происшествии, зарегистрированном украинской Военной службой правопорядка, рассказал представитель управления НМ ЛНР Иван Филипоненко. Двое бойцов из 59-й мотопехотной бригады ВСУ пытались продать боеприпасы, находясь в отпуске. Сбыт планировался в Харькове, а боеприпасы привезены из зоны вооруженного конфликта.

При попытке продать около 2 тыс. боеприпасов преступники были задержаны военной полицией. Указанная бригада уже известна своими коррупционными схемами по продаже оружия и боеприпасов. У задержанных были изъяты 26 гранат и 2 тысячи патронов к автоматическому оружию.