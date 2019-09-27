В РФ посетовали на ограниченные возможности по психиатрическому лечению элиты США

Возможности России в лечении американской политической элиты весьма ограничены, такое мнение озвучил генеральный директор Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев, комментируя заявление спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси о причастности России к скандалу вокруг разговора американского и украинского президентов — Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Спикер палаты представителей Конгресса США во время обсуждения скандала вокруг разговора Трампа и Зеленского на телеканале MSNBC сообщила о причастности к нему России.

«Кстати, я думаю, Россия приложила к этому руку», — сказала Пелоси.

Дмитрий Журавлев утверждает, что для очень большой части американской элиты Россия виновата во всем. Это такой подход в отношениях с РФ, говорит он.

«Деление на империю зла и империю добра. Россия существует для того, чтобы делать зло. Ребята в этом искренне уверены. Поэтому вопрос, почему они так делают, существует, скорее всего, для психиатров, чем для политологов. Это определенная политическая культура в США, которая идет с 40-х годов XX века. Сделать с этим ничего нельзя, а можно только понимать и преодолевать. Приходит определенный момент, когда договариваться все-таки придется. Какой бы Мордор не был, но с русскими придется договариваться», — заявил Журавлев в беседе с Федеральным агентством новостей.

В американской истории был случай, когда министр обороны США Джеймс Форрестол выпрыгнул из окна с криками «русские идут», напоминает политолог.

«Госпожа Пелоси отличается только тем, что она сама из окна прыгать не собирается. Она готова призвать к этому занятию других, но сама этого делать не станет. Это такой политический психоз. Наши возможности по психиатрическому лечению американской элиты ограничены», — сообщил собеседник ФАН.

Напомним, что скандал разразился после июльского телефонного разговора Трампа и Зеленского. Американские демократы и некоторые примкнувшие к ним республиканцы утверждают, что американский президент оказывал давление на Зеленского, требуя расследовать дело сына американского политика Джо Байдена, который работал на Украине. При этом Трамп якобы угрожал лишить Киев финансирования, если его призыв не будет услышан.

Противники американского президента считают, что таким образом хозяин Белого дома готовит компромат на Байдена, который в 2020 году собирается участвовать в выборах. Федеральное агентство новостей 25 сентября опубликовало полный перевод разговора Трампа и Зеленского. Отметим, что Конгресс США уже заявил о запуске процедуры импичмента.