Партнеры США выстроились в очередь за российскими С-400

Вашингтон, 27 сентября. Партнеры Соединенных Штатов выстроились в очередь за российскими комплексами ПВО С-400 «Триумф». Соответствующую инфографику об усилиях военных партнеров США в приобретении российских зенитных систем С-400 опубликовал «Фонд в защиту демократии», штаб-квартира которого расположена в Вашингтоне.

Так, одним из крупнейших азиатских партнеров США по военно-техническому сотрудничеству достигли определенных успехов в деле приобретения российских комплексов «Триумф». В данном случае речь идет об Индии, Катаре, Саудовской Аравии и Турции.

Напомним, в 2017 году Россия и Турция договорились о поставках российских С-400 в Анкару. Цена сделки равняется сумме в 2,5 миллиарда долларов. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о серьезном давлении со стороны США из-за договора с РФ. Однако турецкий лидер заявил, Анкара не будет отказываться от вооружения. В середине сентября стало известно, что второй этап поставок российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» в Турцию завершен.

Министр обороны Катара в августе 2017 года отметил, что у государства есть интерес к мощным системам ПВО, в том числе и российским «Триумфам». Спустя два года в МИД Катара заявили, что диалог о возможной покупке С-400 будет рассмотрено министерством иностранных дел РФ, «когда они последуют».

В октябре 2017 года появилась информация, что Саудовская Аравия договорилась о покупке российских комплексов «Триумф». По информации посла королевства в РФ, стороны уточняют последние детали сделки.