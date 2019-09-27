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Идлиб стал «мусорным полигоном» Эрдогана для беженцев из Сирии

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Идлиб стал «мусорным полигоном» Эрдогана для беженцев из Сирии

На фоне неустойчивого режима прекращения огня, который установился на юге Идлиба с начала месяца, турецкие власти начали возвращать сирийских беженцев обратно в провинцию. Связанные с Турцией медиаисточники оппозиции сообщают, что наблюдается постепенный рост числа вернувшихся из-за кордона сирийцев.

Стоит отметить, что к моменту завершения летней кампании Сирийской арабской армии, которая смогла прорвать наиболее крупный оборонительный участок террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба, ситуация на границе Идлиба и Турции была накалена до предела. Мирные жители и дезертирующие боевики со своими семьями пытались уйти через кордон в районе пункта пропуска «Баб эль-Хава». Боевики, оставшиеся лояльными главарям «Джебхат ан-Нусры1» (запрещена в РФ), и турецкая армия несколько раз вынуждены были открывать огонь, чтобы сдержать толпу — Турция ясно дала понять, что не желает новых сирийских беженцев на своей земле.

Столкновения на границе продолжались даже 20 сентября — не только армия, но и террористы открывали огонь по толпе протестующих.

На юге Идлиба боевики также раз за разом препятствовали выходу мирных жителей — открытый САА и российским Центром по примирению враждующих сторон гуманитарный коридор «Абу-Духур» несколько раз оказывался под обстрелом. До этого из Идлиба ежедневно выходило по несколько сотен человек, которые получали помощь на контролируемой правительством территории. Сейчас жители северной Хамы и Идлиба постепенно начинают возвращаться в свои дома через пропускной пункт «Суран», который работает в обоих направлениях.

Очевидно, что значительная часть жителей Идлиба не стремится вернуться в Сирию — по крайней мере, в Сирию под властью законного правительства — в большинстве своем это сознательные сторонники боевиков и люди, совершившие преступления за годы войны. Вместе с семьями они стремятся избежать возмездия, которое ждет их на освобожденных САА территориях.

Идлиб стал «мусорным полигоном» Эрдогана для беженцев из Сирии

Однако Турция не желает этих беженцев — даже если они враги сирийского правительства. Избранные боевики «прокачиваются» через территорию Турции, откуда попадают в Ливию. Однако такой путь — не для всех. Более 400 человек были выдворены с территории Турции и вернулись в Идлиб, утверждает издание сирийской оппозиции Enab Baladi — где, очевидно, совсем не хотят находиться.

Этот искусственный «отток» беженцев — часть большого плана президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по искусственному возвращению на родину сирийских беженцев. Идлиб — лишь первый «мусорный полигон», куда Эрдоган вытряхивает неугодных на турецкой территории беженцев. Куда более крупным проектом, с точки зрения Анкары, должна стать «зона безопасности», создания которой в северной Сирии добивается Анкара. Для президента Эрдогана, помост под которым шатается все сильнее, это надежда сохранить влияние в стране.

Идлиб стал «мусорным полигоном» Эрдогана для беженцев из Сирии

В ходе своего выступления на заседании 74-й Генассамблеи ООН он показал карту северной Сирии с отмеченной «зоной безопасности» по турецким планам. На полоску земли шириной от 30 до 40 километров Турция собирается выселить не менее миллиона сирийских беженцев — а лучше два или все три миллиона беженцев, которые сейчас находятся на территории Турции. Планируется создание 140 деревень с населением порядка 5000 человек, а еще в 10 «пилотных районов восстановления в зоне безопасности» будет размещено по 30 тысяч человек.

Масштабные планы Эрдогана успели вызвать крайне негативную реакцию как в Сирии, так и во всем мировом сообществе. Курды открыто обвиняют президента Турции в стремлении вытеснить курдское население на севере Сирии и «переформатировать» Рожаву с точки зрения этнографии. Стоит отметить, что до войны население Ракки и Хасаки составляло всего порядка 2,3 млн человек.

Эксперты сходятся в том, что проблема с сирийскими беженцами для Эрдогана крайне важна — однако на данный момент турецкий президент опасается идти на жесткие односторонние действия на севере Сирии, опасаясь ожесточенной конфронтации сразу и с США, и с Сирией, считает военный эксперт Борис Рожин. Тем не менее, по словам главного редактора информационно-аналитического центра «Кассад», в случае, если Эрдоган почувствует шанс для себя, разрушительные изменения на севере Сирии могут произойти в считанные дни.

Идлиб стал «мусорным полигоном» Эрдогана для беженцев из Сирии

«У Эрдогана есть определенная линия, и он продолжает ее гнуть, но проблема в том, что это все «желаемое». Проблема, например, в том, что Россия по вопросу «зоны безопасности» заявила, что она согласна только на 5 километров — в соответствии с Аданскими соглашениями, в рамках которых Турция имеет право входить на территорию Сирии только до 5 км от границы.

В теории они могут в рамках этих пяти километров построить лагеря и переселять туда беженцев, — отметил Рожин в интервью Федеральному агентству новостей. — Но Эрдоган не согласен на эти 5 км, его не устраивают даже 9-15 км, в рамках которых проводится совместное патрулирование с США. Поэтому сам он на карте рисует 30-40 км — это то, чего он хочет, но чего не может получить пока ни от России, ни от США.

Возможно, президент Турции особо и не спешит, потому что понимает, что американцы рано или поздно уйдут и ситуация в северной Сирии так или иначе будет решаться — возможно, совместно с Асадом, возможно, самостоятельно Турцией».

Сейчас турецкое руководство активно разворачивает информационную кампанию — об опасности курдского терроризма и сепаратизма в Турции рассказывают «из каждого холодильника», а сам Эрдоган, глава его МИД и другие официальные представители рассуждают об этом на всех международных площадках. При этом в военном отношении у Турции все готово.

«На границе с Рожавой развернуты две турецкие армии. С военной точки зрения нет проблемы перейти границу и занять территорию — курды смогут оказать определенное сопротивление, но операция в Африне показала, что против регулярной армии они мало что могут сделать.

Проблема тут не военная, а политическая — Турция не хочет идти на жесткий конфликт сразу и с США, и с Россией из-за односторонних мер, — подчеркнул Рожин. — Соответственно, сейчас они сосредоточены на информационных операциях, подготовке, и поддерживают протурецкие формирования в Рожаве — отсюда теракты и митинги, там ведь происходят и проасадовские и протурецкие митинги с туркоманами. Они будут продолжать давить, ожидая, что ситуация так или иначе сложится в их пользу»

Идлиб стал «мусорным полигоном» Эрдогана для беженцев из Сирии

Однако главный вопрос не в военной силе. Главный вопрос — где взять сумму в 23,7 млрд евро, в которую Анкара оценила проблему сирийских беженцев?

«Для этого идут выступления — поднимая значимость проблемы, Эрдоган пытается привлечь к финансированию другие государства, — отметил собеседник ФАН. — Собственно, ожидаемая осенью встреча России, Турции, Германии и Франции по вопросу Сирии будет посвящена вопросу беженцев и турецким планам по переселению».

В случае, если политическое решение будет принято, события на севере Сирии будут развиваться чрезвычайно быстро — хватит нескольких дней, чтобы некогда гордые проамериканские силы превратились в лишенных снабжения партизан, а города, из которых курды вытеснили местное население, начали вновь заполняться арабами. Остается проблема с присутствием в «зоне безопасности» американских войск — однако они могут оказаться «в осаде», как турецкий наблюдательный пост в Идлибе.

«Это просто вопрос отдачи приказа — это вопрос дней. Если политическое решение будет принято, то в течение нескольких дней начнется операция. Тем более что у Генштаба Турции, как я понимаю, уже есть план операции, занятия ключевых позиций — Камышлы, Кобани и других ключевых городов на границах. В общем-то, Турция может их даже не занимать, их можно обойти и взять в осаду, перекрыть дороги и устанавливать более жесткий контроль, ограничивая возможности SDF», — подытожил Борис Рожин.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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