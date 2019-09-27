Идлиб стал «мусорным полигоном» Эрдогана для беженцев из Сирии

На фоне неустойчивого режима прекращения огня, который установился на юге Идлиба с начала месяца, турецкие власти начали возвращать сирийских беженцев обратно в провинцию. Связанные с Турцией медиаисточники оппозиции сообщают, что наблюдается постепенный рост числа вернувшихся из-за кордона сирийцев.

Стоит отметить, что к моменту завершения летней кампании Сирийской арабской армии, которая смогла прорвать наиболее крупный оборонительный участок террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба, ситуация на границе Идлиба и Турции была накалена до предела. Мирные жители и дезертирующие боевики со своими семьями пытались уйти через кордон в районе пункта пропуска «Баб эль-Хава». Боевики, оставшиеся лояльными главарям «Джебхат ан-Нусры1» (запрещена в РФ), и турецкая армия несколько раз вынуждены были открывать огонь, чтобы сдержать толпу — Турция ясно дала понять, что не желает новых сирийских беженцев на своей земле.

Turkish army opens fire on Idlib jihadist supporters trying to break into Turkey through Bab Al Hawa border crossing pic.twitter.com/vR0PMrzwTQ — The'Nimr'Tiger (@Souria4Syrians) August 30, 2019

Столкновения на границе продолжались даже 20 сентября — не только армия, но и террористы открывали огонь по толпе протестующих.

На юге Идлиба боевики также раз за разом препятствовали выходу мирных жителей — открытый САА и российским Центром по примирению враждующих сторон гуманитарный коридор «Абу-Духур» несколько раз оказывался под обстрелом. До этого из Идлиба ежедневно выходило по несколько сотен человек, которые получали помощь на контролируемой правительством территории. Сейчас жители северной Хамы и Идлиба постепенно начинают возвращаться в свои дома через пропускной пункт «Суран», который работает в обоих направлениях.

Очевидно, что значительная часть жителей Идлиба не стремится вернуться в Сирию — по крайней мере, в Сирию под властью законного правительства — в большинстве своем это сознательные сторонники боевиков и люди, совершившие преступления за годы войны. Вместе с семьями они стремятся избежать возмездия, которое ждет их на освобожденных САА территориях.

Однако Турция не желает этих беженцев — даже если они враги сирийского правительства. Избранные боевики «прокачиваются» через территорию Турции, откуда попадают в Ливию. Однако такой путь — не для всех. Более 400 человек были выдворены с территории Турции и вернулись в Идлиб, утверждает издание сирийской оппозиции Enab Baladi — где, очевидно, совсем не хотят находиться.

Этот искусственный «отток» беженцев — часть большого плана президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по искусственному возвращению на родину сирийских беженцев. Идлиб — лишь первый «мусорный полигон», куда Эрдоган вытряхивает неугодных на турецкой территории беженцев. Куда более крупным проектом, с точки зрения Анкары, должна стать «зона безопасности», создания которой в северной Сирии добивается Анкара. Для президента Эрдогана, помост под которым шатается все сильнее, это надежда сохранить влияние в стране.

В ходе своего выступления на заседании 74-й Генассамблеи ООН он показал карту северной Сирии с отмеченной «зоной безопасности» по турецким планам. На полоску земли шириной от 30 до 40 километров Турция собирается выселить не менее миллиона сирийских беженцев — а лучше два или все три миллиона беженцев, которые сейчас находятся на территории Турции. Планируется создание 140 деревень с населением порядка 5000 человек, а еще в 10 «пилотных районов восстановления в зоне безопасности» будет размещено по 30 тысяч человек.

The blue dots on the map represent pilot safe zone rebuilding sites. pic.twitter.com/yDaUbwrFae — Yusuf Erim (@YusufErim79) September 27, 2019

Масштабные планы Эрдогана успели вызвать крайне негативную реакцию как в Сирии, так и во всем мировом сообществе. Курды открыто обвиняют президента Турции в стремлении вытеснить курдское население на севере Сирии и «переформатировать» Рожаву с точки зрения этнографии. Стоит отметить, что до войны население Ракки и Хасаки составляло всего порядка 2,3 млн человек.

Эксперты сходятся в том, что проблема с сирийскими беженцами для Эрдогана крайне важна — однако на данный момент турецкий президент опасается идти на жесткие односторонние действия на севере Сирии, опасаясь ожесточенной конфронтации сразу и с США, и с Сирией, считает военный эксперт Борис Рожин. Тем не менее, по словам главного редактора информационно-аналитического центра «Кассад», в случае, если Эрдоган почувствует шанс для себя, разрушительные изменения на севере Сирии могут произойти в считанные дни.

«У Эрдогана есть определенная линия, и он продолжает ее гнуть, но проблема в том, что это все «желаемое». Проблема, например, в том, что Россия по вопросу «зоны безопасности» заявила, что она согласна только на 5 километров — в соответствии с Аданскими соглашениями, в рамках которых Турция имеет право входить на территорию Сирии только до 5 км от границы. В теории они могут в рамках этих пяти километров построить лагеря и переселять туда беженцев, — отметил Рожин в интервью Федеральному агентству новостей. — Но Эрдоган не согласен на эти 5 км, его не устраивают даже 9-15 км, в рамках которых проводится совместное патрулирование с США. Поэтому сам он на карте рисует 30-40 км — это то, чего он хочет, но чего не может получить пока ни от России, ни от США. Возможно, президент Турции особо и не спешит, потому что понимает, что американцы рано или поздно уйдут и ситуация в северной Сирии так или иначе будет решаться — возможно, совместно с Асадом, возможно, самостоятельно Турцией».

Сейчас турецкое руководство активно разворачивает информационную кампанию — об опасности курдского терроризма и сепаратизма в Турции рассказывают «из каждого холодильника», а сам Эрдоган, глава его МИД и другие официальные представители рассуждают об этом на всех международных площадках. При этом в военном отношении у Турции все готово.

«На границе с Рожавой развернуты две турецкие армии. С военной точки зрения нет проблемы перейти границу и занять территорию — курды смогут оказать определенное сопротивление, но операция в Африне показала, что против регулярной армии они мало что могут сделать. Проблема тут не военная, а политическая — Турция не хочет идти на жесткий конфликт сразу и с США, и с Россией из-за односторонних мер, — подчеркнул Рожин. — Соответственно, сейчас они сосредоточены на информационных операциях, подготовке, и поддерживают протурецкие формирования в Рожаве — отсюда теракты и митинги, там ведь происходят и проасадовские и протурецкие митинги с туркоманами. Они будут продолжать давить, ожидая, что ситуация так или иначе сложится в их пользу»

Однако главный вопрос не в военной силе. Главный вопрос — где взять сумму в 23,7 млрд евро, в которую Анкара оценила проблему сирийских беженцев?

«Для этого идут выступления — поднимая значимость проблемы, Эрдоган пытается привлечь к финансированию другие государства, — отметил собеседник ФАН. — Собственно, ожидаемая осенью встреча России, Турции, Германии и Франции по вопросу Сирии будет посвящена вопросу беженцев и турецким планам по переселению».

В случае, если политическое решение будет принято, события на севере Сирии будут развиваться чрезвычайно быстро — хватит нескольких дней, чтобы некогда гордые проамериканские силы превратились в лишенных снабжения партизан, а города, из которых курды вытеснили местное население, начали вновь заполняться арабами. Остается проблема с присутствием в «зоне безопасности» американских войск — однако они могут оказаться «в осаде», как турецкий наблюдательный пост в Идлибе.

«Это просто вопрос отдачи приказа — это вопрос дней. Если политическое решение будет принято, то в течение нескольких дней начнется операция. Тем более что у Генштаба Турции, как я понимаю, уже есть план операции, занятия ключевых позиций — Камышлы, Кобани и других ключевых городов на границах. В общем-то, Турция может их даже не занимать, их можно обойти и взять в осаду, перекрыть дороги и устанавливать более жесткий контроль, ограничивая возможности SDF», — подытожил Борис Рожин.

1 Организация запрещена на территории РФ.