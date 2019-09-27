Оштрафованный за твит болельщик ЦСКА подаст апелляцию

Москва, 27 сентября. Журналиста и болельщика ЦСКА Андрея Малосолова оштрафовали на 20 тыс. рублей за твит об игроке «Спартака». Речь идет о записи, в которой он оскорбительно отзывается о Луисе Адриано.

Сам Малосолов не согласен с обвинениями и намерен в течение 10 дней обжаловать решение о штрафе. По его словам, создается опасный прецедент, когда руководство того или иного клуба может привлечь к ответственности любого фаната, если ему что-то не понравится. Причем привлечь не только по административным, но и по уголовным статьям.

«Это дикий абсурд и дикий джинн, который вылетит из бутылки и убьет атмосферу на футболе», — пояснил Малосолов телеканалу «360».

Напомним, что «Спартак» обратился в прокуратуру с заявлением на Малосолова после его твита об Андриано. Клуб считает, что пост журналиста возбуждает ненависть и вражду, а также унижает человеческое достоинство. Примечательно, что прежде обвинения в расизме выдвигались против фанатов «Зенита». Иностранные СМИ сообщали, что болельщики петербургского клуба якобы пренебрежительно отзывались о бразильце Малкоме. Впрочем, руководство сине-бело-голубых опровергло эти слухи. В качестве доказательства «Зенит» выложил видео, на котором можно заметить, как 54 тыс. фанатов аплодируют Малкому, который выходит на поле.

Луис Адриано — бразильский футболист. В разные годы выступал за «Палмейрас», «Интернасьонал», донецкий «Шахтер», «Милан» и московский «Спартак».