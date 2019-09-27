Захарова ответила на обвинения в причастности РФ к скандалу вокруг Трампа и Зеленского

Москва, 27 сентября. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на выдвинутые спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси обвинения в причастности Москвы к скандалу вокруг телефонного разговора американского и украинского лидеров Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

«Учитывая, что именно Нэнси Пелоси раздула «скандал вокруг телефонного разговора президентов США и Украины», то, по логике спикера, руку Россия приложила именно к ней», — написала российский дипломат в Facebook.

Ранее Пелоси высказала в эфире телеканала MSNBC мнение, что «Россия приложила руку» к скандалу вокруг июльского разговора Трампа и Зеленского.

На днях была обнародавана стенограмма разговора президентов США и Украины, который состоялся в июле этого года, напомнило «Утро.ру». Ранее СМИ сообщили, что Трамп в разговоре с Зеленским мог попросить последнего о расследовании в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера. Согласно опубликованной стенограмме, глава США попросил украинского коллегу провести расследование обстоятельств увольнения бывшего украинского генерального прокурора Виктора Шокина, который вел расследование в отношении Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и самого Хантера Байдена, писала «Газета.ру».

Демократическая партия начала процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, сообщил «Взгляд.ру». Демократы обвинили американского лидера в том, что он попросил обратился к иностранному государству с недопустимой просьбой.