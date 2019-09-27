Смолкин рассказал о съемках сериала «Моя прекрасная няня»

Москва, 27 сентября. Российский актер Борис Смолкин рассказал об опыте съемок в популярном сериале «Моя прекрасная няня».

Он признался, что даже не знал идею сериала, его на съемки пригласили друзья. По словам Смолкина, его утвердили практически с первой пробы. Об этом актер сказал в беседе с корреспондентом Nation News.

«Потом подключился Сережа Жигунов и остальные. Настя и Оля буквально вскочили в последний вагон за две недели до начала», — поделился Борис Смолкин.

По его словам, было очень трудно: приходилось работать с самого раннего утра до позднего вечера. Смолкин заметил, что в Америке одна серия снимается за неделю, и «тот же самый объем получался в России за два дня». Как подчеркнул он, сериал «Моя прекрасная няня» дал толчок развитию этого жанра в РФ.

По поводу ситуации с актрисой Анастасией Заворотнюк, которая сыграла няню в телевизионном сериале, Смолкин сказал, что новой информацией он не владеет.

«Я не связывался ни с кем из родственников: ни с Петей, ни с мамой, но читаю прессу. Понятно, что это все чудовищно, но ничего больше по этому поводу сказать не берусь», — признался он.

Отметим, информация о том, что у Заворотнюк была диагностирована последняя стадия рака головного мозга, ранее появилась в некоторых СМИ. Но официального подтверждения до сих пор нет. По последним данным, актрису перевели из реанимации в обычную палату. Сообщается, что звезда «Моей прекрасной няни» оформила завещание.