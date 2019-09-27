Израиль пытается воскресить «Южный фронт» ССА в Сирии для борьбы с Ираном — арабские СМИ

Дамаск, 27 сентября. Региональные игроки стремятся возродить силы «Сирийской свободной армии» (ССА) на юге Сирии, чтобы сорвать планы Дамаска по восстановлению контроля над всей страной и переходу к политическому процессу. Как утверждает сирийское оппозиционное издание Al Modon, Израиль уже давно пытается задействовать южные антиправительственные группировки для борьбы против Ирана.

Согласно сообщениям местных и арабских медиа, на юге Сирии формируется новое вооруженное образование — так называемая «Армия Юга», «Джейш аль-Джануб», которая нацелена на борьбу с присутствием Ирана и проиранских сил на границе с Израилем. Именно с этим связывают охватившую сирийские провинции Даръа и Эль-Кунейтра «эпидемию» покушений на офицеров САА и бывших боевиков.

В состав очередного антиправительственного проекта предположительно входит целый ряд мелких группировок, таких как «Фурсан аль-Джулан» и «Джебхат Сувар Сурия». Раньше они вместе с более мелкими группировками входили в состав «Южного фронта» ССА - и занимались тем, что обирали «на нужды революции» население в Даръа и Эль-Кунейтре.

В 2017 и 2018 годах боевики «Южного фронта» запятнали себя совместными операциями с исламистами из «Джебхат ан-Нусры1» (запрещенная в России джихадистская группировка) против САА и просирийского ополчения друзов, которые оказали отчаянное сопротивление врагам Сирии на севере Эль-Кунейтры.

Эти группировки пытались атаковать друзское село Хадер и прорваться к блокированному САА анклаву боевиков в районе горы Джебель аш-Шейх (в Израиле ее называют горой Хермон) — Бейт-Джинн. Боевики — как и в Идлибе — подчинялись единой «оперативной комнате» «Джебхат ан-Нусры» и базировались вместе с джихадистами в районе лагеря «Джубата аль-Хашаб» в пределах демилитаризованной зоны, созданной на оккупированных Голанских высотах Армией обороны Израиля.

Израильские военные, практически не пытаясь скрыть свои действия, поставляли боевикам и их союзникам-джихадистам оружие и боеприпасы — в Тель-Авиве рассчитывали, что боевики сумеют долгое время удерживать приграничные территории, став «живым щитом» между Израилем и хаосом, царящим в Сирии.

Однако «Ан-Нусра» и ССА не справились с этой задачей. Летом 2018 года террористы спровоцировали контртеррористическую операцию САА и ВКС РФ в пределах Южной зоны деэскалации. Боевики «Ан-Нусры» и ССА, как напоминает Al Modon, ушли на территорию Голанских высот, где их прикрыли израильские силы.

Теперь эти же террористы будут «бороться с Ираном» на юге Сирии — вряд ли Израиль позволит исламистам сбежать, не заплатив кровью за оказанные услуги.

Командиром «Армии Юга» объявили некого Али Закию аль-Хальки из города Джасим, который ранее возглавлял группировку «Альвия Абабиль Хуран» и с 2017 года скрывался от соратников из-за обвинений в воровстве и коррупции. Видимо, ради нового заказа они помирились.

Стоит отметить, что на оккупированной Израилем территории Голанских высот остаются террористы «Джебхат ан-Нусры». Пока что их роль в формате «Армии Юга» неясна. Между тем Al Modon полагает, что «Армия Юга» - это скорее информационная кампания, нацеленная на то, чтобы прикрыть «лепестком благородства» действия бандподполья против правительства и примирившихся оппозиционеров в южных провинциях Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.