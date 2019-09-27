Сирия, 27 сентября. Теракт в Багдаде. Боевики ХТШ обстреливают гуманитарный «коридор» сирийской армии в Идлибе. «Спящая ячейка» ИГИЛ1 обезврежена в Дейр-эз-Зоре.Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли точечный удар по опорному пункту радикалов в районе поселка Сармания на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают радикалов на юге Идлиба, в Хаме по неподтвержденным данным потеряли один танк.

«Исламское государство1»: подозревается в организации теракта в городе Багдад в Ираке, в результате которого пострадало три мирных жителя.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: подбили ракетным снарядом танк САА в районе долины Аль-Габ на севере провинции Хама.

Курды: задержали в Дейр-эз-Зоре пять террористов из состава «спящей ячейки» ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дейр-эз-Зор

Источники портала Sham FM сообщают, что на востоке провинции в зонах оккупации курдских боевиков «Демократических сил Сирии» проходит антикурдский митинг, начатый местным населением в городе Аль-Кибар. Стоит отметить, что протесты в провинции начались еще весной этого года, пошли на спад после ряда заявлений «курдской администрации», направленные на то, чтобы задобрить местные родоплеменные общины. Однако в сентябре в ходе рейдов в провинции и волны насильных вербовок курдские боевики испортили отношения с рядом племен.

Курдский портал ANHA опубликовал информацию о задержании «спящей ячейки» «Исламского государства» на востоке провинции. Согласно источнику, 25 сентября в ходе рейда «антитеррористический» отряд SDF задержал в поселке Аль-Сур пять членов ячейки, у которых в ходе обыска был изъят арсенал оружия, средства связи и медикаменты. Источник также указал, что изъятые мобильные устройства террористов были тщательно изучены и на них были обнаружены контакты других «спящих ячеек» организации, которые укрываются в Сирии.

Провинция Идлиб

Агентство Al-Masdar сообщает, что днем ВКС РФ совершили первый за долгое время боевой вылет в район поселка Ас-Сирмания, занятый радикалами группировками «Тахрир аш-Шам» и нанесли удар по укреплениям джихадистов с воздуха. Информация о потерях в рядах радикалов пока еще уточняется. С 31 августа российские самолеты не принимали участия в операциях на юге Идлиба в связи с введением на его территории режима временного прекращения огня. На провокации боевиков отвечали подразделения сирийской арабской армии и вертолеты ВВС Сирии.

Боевики «Тахрир аш-Шам» продолжают обстрелы периметра погранперехода «Абу-Духур», чтобы мирные жители не могли покинуть их зоны контроля и перебраться на территории правительственных сил. Как сообщает Twitter-канал Unews Farsi, днем боевики нанесли удар ракетными снарядами по территориям у гуманитарного «коридора». Пострадавших среди мирного населения не было.

Провинция Хама

Подконтрольные боевикам медиаресурсы распространяют сообщение о том, что днем радикалами «Тахрир аш-Шам» был уничтожен танк правительственных сил. Согласно заявления, джихадисты якобы подбили танк САА помощью противотанковой ракетной установки типа TOW в районе долины Аль-Габ, где ранее стороны обменивались ударами, как сообщает новостное агентство Step News Agency. В настоящее время подтверждений этому в официальных СМИ нет, поэтому информация нуждается в проверке.

Ирак

Трое иракских гражданских лиц получили ранения в результате теракта к северу от столицы Ирака - города Багдад. Как сообщает сирийское новостное агентство SANA, самодельная бомба была установлена в маршрутке и сработала в районе Ат-Таджи. Три пассажира пострадали. По предварительной версии следствия, взрывное устройство было установлено боевиками «Исламского государства». Напомним, что 20 сентября бомба взорвалась в городе Кербела – пострадало пять человек, 12 скончались. Ответственность за подрыв позднее взяли на себя боевики «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.