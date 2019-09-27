МЧС объяснило цель запрета курения на балконах. События дня. ФАН-ТВ

МЧС объяснило цель новых противопожарных правил Противопожарные правила для балконов рассчитаны не на борьбу с курильщиками, а на повышение культуры безопасности. В МЧС объяснили цель нововведений, вызвавших в России громкий резонанс. И привели наглядную статистику: в прошлом году на балконах было зафиксировано свыше 2000 пожаров. Это вдвое больше по сравнению с 2016-м. Причем в большинстве (а именно в 60%) случаев причиной возгораний была неосторожность при курении. И до нынешнего момента проблема заключалась в том, что привлечь виновника к ответу не представлялось возможным. «Установили такую норму, чтобы истинные виновники привлекались к ответственности, в том числе отвечали потом в рамках гражданского судопроизводства, возмещали тот вред, который они причинили своим соседям», — сказал Ринат Еникеев, директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России. С 1 октября в России запрещается использовать открытый огонь на балконах жилых домов. «Под раздачу» попадут не только курильщики, но также фанаты пиротехники и те, кто решил устроить кухню на свежем воздухе, не выходя из квартиры. Если брошенный окурок или отлетевшая от мангала искра приведут к пожару, нарушитель возместит причиненный вред. Неосторожность при серьезных последствиях, например, сгоревших квартирах повлечет за собой уже уголовное наказание.

Конгресс США одобрил продажу F-35 Польше Американские истребители F-35 наконец-то нашли своих покупателей. Конгресс согласился продать 32 военных самолета Варшаве. Об этом рассказал польский министр обороны Мариуш Блащак. По его словам, стороны сделали один из последних шагов на пути к полноценному договору. К слову, F-35 — это те самые истребители, на которые изначально рассчитывала Турция. Но ее сделка с США по известным причинам в итоге сорвалась. Американцы так и не смирились с поставками российских ЗРК С-400 в Анкару. Та не отказалась от сотрудничества с Москвой даже под угрозой ультиматума. Польша же, напротив, едва ли не главный апологет Штатов. Их военное присутствие в европейской стране лишь усиливается. Вот и в понедельник президенты обеих стран Дональд Трамп и Анджей Дуда подписали договор о расширении военного сотрудничества. Что касается Эрдогана, он, не получив F-35, кажется, не сильно расстроился и начал подыскивать другие варианты. Нашел их, опять же, у нас — на последней авиавыставке МАКС в Жуковском. Переговоры о покупке российских истребителей Су-57 Анкара уже начала.