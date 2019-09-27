«Россия 1» расскажет о россиянах в ЦАР

Москва, 27 сентября. Известный журналист, режиссер-документалист Александр Рогаткин снял фильм о россиянах, работающих в Центральноафриканской Республике.

В анонсе, опубликованном телеканалом «Россия 1», Рогаткин пообещал рассказать о том, «что такое ЧВК «Вагнера» на самом деле и что российские инструкторы делают в Центральной Африке».

В своем фильме автор ответит на вопросы, как России удалось остановить гражданскую войну на экваторе, кто тренирует местных бойцов на секретной военной базе в Беренго и многие другие. Кроме того, Рогаткин попытался выяснить, кто же убил российских журналистов Кирилла Радченко, Орхана Джемаля, Александра Расторгуева (они погибли больше года назад в ЦАР во время командировки). Автор фильма побывал на месте преступления и попытался восстановить ход трагедии, произошедшей в июле прошлого года.

Репортаж будет показан в эфире в программы «Вести недели» 29 сентября в 20.00.

Отметим, что кроме подготовки местных военных российскими специалистами, Москва оказывает ЦАР и другую поддержку. В частности, в сентябре глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия поставила в ЦАР российское оружие на безвозмездной основе. Это не первая такая поставка: в конце января с согласия членов комитета Совета Безопасности ООН 2127 из резервов Минобороны России была осуществлена поставка партии стрелкового вооружения и боеприпасов для армии ЦАР.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало собственные расследования, посвященные событиям в ЦАР. Наши корреспонденты выяснили, кто стоит за убийством журналистов в ЦАР.