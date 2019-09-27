Жители ДНР и ЛНР рассказали о своем отношении к грядущей переписи населения

Перепись населения впервые пройдет в Донецкой и Луганской Народных Республиках с 1 по 14 октября 2019 года. Ранее аналогичное исследование проводилось на данной территории еще при Украине — в 2001 году. Федеральное агентство новостей обсудило с жителями ДНР и ЛНР их отношение к грядущей переписи.

«Конечно, необходимость переписи назрела давно, потому что имеют место и внутренняя миграция, и отъезд людей из ДНР, — констатировала живущая в Донецке поэтесса, член союзов писателей России и ДНР Анна Ревякина. — Это связано в значительной степени с военными действиями — кто-то уехал жить на Украину, кто-то — в Россию. И, конечно, необходимо знать количественный и качественный состав населения. Без переписи достаточно легко понять количество пенсионеров. Можно также посчитать студенчество… Это все — те категории, которые в принципе достаточно легко вычислить».

По ее мнению, действительно нужно провести глобальную работу по изучению ситуации, потому что один из самых главных ресурсов, которыми богат Донецкий край, — это не только уголь, о котором так часто говорилось на протяжении всего XX века.

«Это не только металл. Это еще и люди!» — уверена она.

Поэтесса считает, что результаты переписи должны стать основой для прогнозирования социально-экономической ситуации, повышения социальных стандартов уровня жизни населения.

«Участникам переписи важно помнить о безопасности, — напомнила она. — Чтобы не попасть на мошенника, проверяйте документы у переписчика. У него обязательно должны быть с собой удостоверение с определенным количеством степеней защиты, чтобы не было подделок, с указанием его фамилии, имени, отчества, должности — «переписчик», «инструктор-контролер», «заведующий переписным участком». Удостоверение действительно при предъявлении паспорта. Также переписчик будет иметь значок и специальный портфель с эмблемой Республиканской переписи населения 2019 года».

Житель ДНР Геннадий Жиляков полагает, что итоги переписи будут не только использованы в различных сферах, но, что важно, помогут развеять украинские мифы о жителях Донбасса.

«Перепись населения, безусловно, важна и лично для меня интересна, — заявил он. — С удовольствием в ней поучаствую, с любопытством жду результатов. Для властей это возможность познакомиться со своим народом: кто мы, сколько нас, как живем, чем занимаемся».

По мнению Геннадия, данные переписи — это хорошее подспорье для дальнейшей работы в различных сферах.

«Необходимо иметь четкое представление о ситуации в стране, чтобы ее улучшить, — полагает он. — Кроме того, перепись — это способ развенчать мифы, создаваемые проукраинской и либеральной пропагандой. Главный миф: из ДНР и ЛНР все съехали, а остались, мягко говоря, нелучшие представители человечества. Но пройдет перепись и выяснится, что нас не так мало, что у многих высшее образование, многие владеют двумя-тремя языками. Главное — провести все это мероприятие максимально грамотно, честно, открыто».

У собеседника ФАН в связи с переписью есть еще надежда на нечто большее.

«Думаю, не только у меня возникла эта мысль. Может быть, посредством переписи Россия будет знакомиться со своими будущими жителями? Хотелось бы надеяться, даже если это не так», — подытожил он.

Проживающий в ЛНР и являющийся ее гражданином журналист, побывавший в плену бывший ополченец Юрий Ковальчук убежден, что перепись населения в Донбассе — это архиважно.

«Для начала нужно понять, сколько здесь проживает населения, — подчеркнул он. — Нужно это в первую очередь для Москвы, которая оказывает серьезную финансовую помощь республикам. Зачем кормить «мертвые души»? Официально тут проживает 2,5–2,6 млн человек в ДНР и где-то 1,8 млн человек в ЛНР. По факту значительная часть этого населения выехала на Украину или же в РФ. Есть люди, которые числятся, но на самом деле давно уже в ЕС, Белоруссии и т. д. Есть пенсионеры, которые сюда приезжают с Украины раз в несколько месяцев, чтобы получить пособия. Есть те, кто приехал получить российский паспорт, — таких действительно много».

По мнению собеседника ФАН, не менее важно это для понимания способности ЛНР и ДНР кормить себя самостоятельно.

«В республиках бюджетные вопросы весьма законспирированы. Сколько они зарабатывают и сколько тратят, не знает никто, — отметил он. — Подозреваю, что полной ясности по этим вопросам нет ни в Москве, ни в Луганске и Донецке. Нужен порядок, дебит-кредит и так далее. Перепись населения в этом поможет, предоставив наиболее адекватные на сегодняшний момент данные о количестве, составе и занятости населения. Речь идет об очень широком спектре вопросов. Например, в Донбассе огромное количество брошенных квартир. Это жилье можно было бы предоставить учителям и медикам, но нет четкого понимания, где, сколько и какие квартиры свободны. Непонятно, сколько тут проживает выходцев из остальной Украины, которым надо как-то ассимилироваться, прописываться, отправлять детей в школы и т. д.».

В завершение беседы Ковальчук обратил внимание на то, что перепись населения — это настолько важно, что просто удивительно, почему это не было сделано раньше.

«Вероятно также, что перепись населения можно воспринимать как признак желания Москвы упорядочить, наконец, жизнь в Новороссии», — заключил он.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. Жители некоторых регионов Донбасса — нынешних Луганской и Донецкой Народных Республик — не признали новое руководство страны, которое пришло к власти в результате госпереворота.

Киев в свою очередь начал на юго-востоке силовую операцию против мирных жителей. Стороны конфликта позже подписали минские соглашения, которые призваны урегулировать ситуацию мирным путем. Один из пунктов договора — предоставление ДНР и ЛНР особого статуса — прописан в «формуле Штайнмайера».

В конце 2016 года Дорогомиловский суд города Москвы признал события в Киеве 2014 года государственным переворотом.