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Появилось видео пьяного дебоша Аверина на борту самолета

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Появилось видео пьяного дебоша Аверина на борту самолета

Москва, 27 сентября. Появилось видео дебоша звезды «Глухаря» Максима Аверина на борту самолета, летевшего из Барнаула в Москву.

Напомним, ранее появилась информация, что заслуженный артист РФ Максим Аверин устроил пьяный дебош на борту самолета авиакомпании «Аэрофлот». Как сообщают СМИ, он нецензурно оскорбил членов экипажа, а также буйно выражал свое недовольство работой авиаперевозчика. По некоторым данным, Аверин находился в состоянии алкогольного опьянения. Аналогичное поведение было и у директора артиста Николая Коренева.

Аверин и Коренев возвращались бизнес-классом из сибирского города, где с успехом прошел спектакль с их участием «Там же. Тогда же». Их пьяный дебош сняли на видео. Соответствующие кадры публикует Пятый канал.

На заслуженного артиста России был составлен протокол по статье «Мелкое хулиганство», ему выписали штраф в размере 500 рублей.

Ранее сообщалось, что пьяная пассажирка устроила дебош на борту самолета авиакомпании Royal Flight, который выполнял рейс из Доминиканы в Москву.  Женщина в течение 12 часов ругалась с другими пассажирами и оскорбляла их. Кроме того, по информации СМИ, женщина обмочилась, сидя в своем кресле, и опрокинула еду, которую ей принесли бортпроводники.

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