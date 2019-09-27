Польский активист раскритиковал скандальную резолюцию ЕП «об исторической памяти»

Москва, 27 сентября. Известный польский активист Ежи Тыц выразил надежду, что решение Европарламента легитимизировать уничтожение в государствах ЕС памятников советским войнам не станет прямым призывом к действию для местных администраций, и логика и разум в конечном итоге возобладают. Так основатель и руководитель общественной организации «Курск» в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал скандальную резолюцию ЕП «об исторической памяти».

Он раскритиковал документ, принятый Европарламентом. По его мнению, принятие данной резолюции, по сути, очерняет те страны, которые понесли миллионные потери в годы Второй мировой войны.

«Она (резолюция. — Прим. ред.) очерняет и солдат, павших в боях за свободу Европы от нацизма. Я надеюсь, что, несмотря на принятие этого документа, люди, администрации на местах будут следовать логике и помнить настоящую историю», — сказал Ежи Тыц.

Активист также выразил надежду, что люди будут и впредь отдавать дань памяти и уважения советским солдатам и всем тем, кто освободил мир от фашизма. Тыц надеется, что останутся на своих местах памятники Солдату-освободителю в Берлине, Алеше в Болгарии и маршалу Ивану Коневу в Праге.

Ежи Тыц — польский общественный деятель. Занимается сохранением, ремонтом и реконструкцией в Польше памятников советским войнам, погибшим в годы Второй мировой войны.

Ранее в Европарламенте депутаты приняли документ под названием «О важности европейской исторической памяти для будущего Европы», которым, по сути, поставили на одну ступень коммунистический и нацистский режимы. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала данную резолюцию «фальсификацией истории».