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ПНС Ливии подписало меморандум о взаимопонимании с General Electric

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ПНС Ливии подписало меморандум о взаимопонимании с General Electric

Триполи, 27 сентября. Правительство национального согласия (ПНС) Ливии подписало меморандум о взаимопонимании с американской компанией General Electric.

Многоотраслевая корпорация, основанная в 1878 году изобретателем Томасом Эдисоном и Гросвенором Лаури, является производителем разных видов техники. Компания выпускает локомотивы, энергетические установки (в том числе и атомные реакторы), авиационные двигатели, фототехнику, а также широкий спектр продукции военного назначения и многое другое.

Порядка одной пятой части доходов от продажи продукции и услуг компании составляют военные заказы федеральных властей США. General Electric по состоянию на 2019 год занимает 389-е место в списке крупнейших публичных компаний Forbes Global 2000, в том числе 45-е по выручке.

В Ливии 2011 году начался политический кризис после убийства лидера страны Муаммара Каддафи. В государстве в настоящее время двоевластие: запад контролируется Правительством национального согласия (ПНС), которое создано при поддержке ООН и Европейского союза, а восток находится под контролем избранного парламента.

Ливийская Национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара 4 апреля начала наступление на Триполи, где находится ПНС. Военачальник заявил, что цель его армии — освободить столицу «от террористов».

Ранее глава президентского совета ПНС Ливии Файез Саррадж встретился с американскими нефтяными инвесторами в Нью-Йорке.

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Источник: Twitter
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