США не смогли создать копию российского Ми-24 для отработки ударов

Вашингтон, 27 сентября. Пентагон отрабатывает сценарии боя с российским Ми-24. Российского вертолета у американских военных не оказалось, поэтому они перекрасили свой МН-60S под российский камуфляж, чтобы бойцы к нему привыкли и научились узнавать, пишет издание Scramble.

Однако и тут командование потерпело неудачу, перепутав цвета. Ошибку обнаружили лишь через год после начала проведения маневров. В итоге вертолет снова пришлось перекрашивать.

