США не смогли создать копию российского Ми-24 для отработки ударов





Вашингтон, 27 сентября. Пентагон отрабатывает сценарии боя с российским Ми-24. Российского вертолета у американских военных не оказалось, поэтому они перекрасили свой МН-60S под российский камуфляж, чтобы бойцы к нему привыкли и научились узнавать, пишет издание Scramble.

Однако и тут командование потерпело неудачу, перепутав цвета. Ошибку обнаружили лишь через год после начала проведения маневров. В итоге вертолет снова пришлось перекрашивать.

Это уже не первый раз, когда американских военных пытаются приучить к российским «цветам». Ранее ВВС США проводили учения с истребителем F-16C Fighting Falcon, перекрашенным под российский Су-57.

Отметим, что США регулярно устраивают учения, отрабатывая разные сценарии боевых столкновений с Россией. Так, например, весной прошлого года американские подводные лодки Hartford и Connecticut застряли во льдах Арктики, отрабатывая стрельбу по России.

А в апреле этого года стратегический бомбардировщик ВВС США отрабатывал у границ России удары по базе Балтийского флота ВМС РФ в Калининградской области. В сентябре командующий ВВС США в Европе генерал Джеффри Ли Харригян заявил, что Пентагон разработал план прорыва российской ПВО в Калининградской области. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что слова генерала являются «безответственными угрозами», которые подрывают имидж Соединенных Штатов.