Продюсер, переводчик и блогер Дмитрий Пучков видит задачу патриота иначе, чем герой предыдущей публикации: Пучков напоминает гражданам, для чего на самом деле нужны сотрудники силовых структур и почему не стоит верить тому, что пишут о них в либеральных СМИ.

Дмитрий отстаивает непопулярную сегодня позицию: представители силовых ведомств вовсе не враги народа, которыми их хотят выставить оппозиционеры. Главная цель сотрудников правоохранительных органов — беречь покой россиян и не давать их в обиду. Кстати, напоминает Пучков, именно этим они и заняты в том числе на оппозиционных митингах. Правоохранители мешают участникам несанкционированных акций перекрывать дороги, чтобы москвичи и гости города не стояли в пробках в центре Москвы в выходной день, защищают случайных прохожих от агрессивных демонстрантов, предотвращают опасные провокации во время митингов. За тяжелую и важную работу сотрудники силовых ведомств почему-то получают только оскорбления, а также «очернение» их профессии в оппозиционных СМИ и онлайн-сообществах.

Дмитрий Пучков напоминает «силовикам»: протестующие, которые кричат оскорбительные лозунги в адрес стражей порядка, составляют всего лишь агрессивное меньшинство, тогда как вся Россия позитивно оценивает действия силовых ведомств и благодарна им за обеспечение безопасности в стране.

Дмитрий, как истинный патриот, стремится ни в коем случае не допустить повторения украинского сценария в России. В 2014 году, во время Майдана, украинские оппозиционеры развернули целую кампанию против «Беркута» — спецподразделения местного МВД. Активисты Майдана массово публиковали личные данные бойцов спецподразделения в Интернете (кстати, то же самое пыталась организовать «либеральная оппозиция» после митингов за допуск независимых кандидатов до выборов в МГД), после чего радикалы находили украинских силовиков и жестоко избивали, обливали бензином и угрожали расправой их семьям.

«Работайте, братья», — призывает Пучков, который раньше и сам служил в полиции. Ведь именно от слаженных действий сотрудников правоохранительных органов зависит будущее России: закон и порядок обеспечивают как раз «силовики».

Представители силовых ведомств наверняка благодарны Пучкову за такую мощную медийную поддержку: из-за потоков грязи, льющихся на них со стороны оппозиционеров, они привыкли думать о себе плохо. Слова Дмитрия, вероятно, напоминают им, чьим интересам они служат на самом деле — интересам граждан России, и поддерживают в правоохранителях дух патриотизма.

