Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Главные новости 27 сентября

2 934
0 Оставить комментарий

Главные новости 27 сентября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 27 сентября.

Астропсихолог предрекла переломный год дочери Анастасии Заворотнюк Анне Стрюковой. Астропсихолог рассказала, что ждет дочь Заворотнюк в 2020 году.

Актриса Анастасия Заворотнюк, которая борется с раком, продала дорогую недвижимость в Ялте за 50 млн рублей. Заворотнюк продала дорогую недвижимость в Ялте .

Женщина, представившаяся экс-сотрудницей больницы, где лежит актриса Анастасия Заворотнюк, предложила фото и видео звезды. Уволенная из клиники сотрудница сделала фото и видео больной Заворотнюк.

Lada Priora проехала миллион километров за три года, пережила два капитальных ремонта двигателя и остается на ходу. Lada Priora с миллионным пробегом найдена в России.

Глава PGNIG заявил, что в случае продолжения эксплуатации «Газпромом» трубопровода Opal Польше не хватило бы газа. Работу «Газпрома» в Польше связали с «газовой трагедией».

Второй муж актрисы Анастасии Заворотнюк рассказал, как в США ее арестовали за подделку документов. Бывший муж Заворотнюк рассказал об аресте актрисы в США за подделку документов.

Минюст РФ обратил внимание на несоответствие отчетов «ФБК» Навального, и это может стать поводом новых внеплановых проверок. «ФБК» Навального могут ликвидировать из-за махинаций в финансовых отчетах.

Девушка получила ответ на sms-сообщение, отправленное мертвому брату. Девушка написала сообщение мертвому брату и получила ответ.

Журналисты подсчитали, что Константин Богомолов зарабатывает в девять раз меньше своей супруги Ксении Собчак. Богомолов зарабатывает в девять раз меньше Собчак.

Ученые из университета Коннектикута выяснили, что верным показателем здоровья является состояние зубов и полости рта. Ученые назвали внешний признак проблем со здоровьем.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров