Главные новости 27 сентября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 27 сентября.

Астропсихолог предрекла переломный год дочери Анастасии Заворотнюк Анне Стрюковой. Астропсихолог рассказала, что ждет дочь Заворотнюк в 2020 году.

Актриса Анастасия Заворотнюк, которая борется с раком, продала дорогую недвижимость в Ялте за 50 млн рублей. Заворотнюк продала дорогую недвижимость в Ялте .

Женщина, представившаяся экс-сотрудницей больницы, где лежит актриса Анастасия Заворотнюк, предложила фото и видео звезды. Уволенная из клиники сотрудница сделала фото и видео больной Заворотнюк.

Lada Priora проехала миллион километров за три года, пережила два капитальных ремонта двигателя и остается на ходу. Lada Priora с миллионным пробегом найдена в России.

Глава PGNIG заявил, что в случае продолжения эксплуатации «Газпромом» трубопровода Opal Польше не хватило бы газа. Работу «Газпрома» в Польше связали с «газовой трагедией».

Второй муж актрисы Анастасии Заворотнюк рассказал, как в США ее арестовали за подделку документов. Бывший муж Заворотнюк рассказал об аресте актрисы в США за подделку документов.

Минюст РФ обратил внимание на несоответствие отчетов «ФБК» Навального, и это может стать поводом новых внеплановых проверок. «ФБК» Навального могут ликвидировать из-за махинаций в финансовых отчетах.

Девушка получила ответ на sms-сообщение, отправленное мертвому брату. Девушка написала сообщение мертвому брату и получила ответ.

Журналисты подсчитали, что Константин Богомолов зарабатывает в девять раз меньше своей супруги Ксении Собчак. Богомолов зарабатывает в девять раз меньше Собчак.

Ученые из университета Коннектикута выяснили, что верным показателем здоровья является состояние зубов и полости рта. Ученые назвали внешний признак проблем со здоровьем.