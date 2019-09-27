В Госдуме рассказали о хорошем имидже РФ как площадки для размещения штаб-квартиры ООН

Россия имеет большой опыт в выполнении взятых на себя международных обязательств, поэтому может стать местом для размещения штаб-квартиры ООН, уверен первый зампред комитета Госдумы по международным делам, депутат Дмитрий Новиков.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о готовности России разместить у себя штаб-квартиру Организации Объединенных Наций (ООН) в том случае, если такое предложение поступит.

«Что касается возможности переноса штаб-квартиры ООН в Россию, я думаю, если бы такое решение было принято, то наша страна смогла бы обеспечить это «великое переселение» Организации Объединенных Наций и уж точно гарантировала бы права всех зарубежных участников», — заявила Матвиенко.

Она отметила, что перенос штаб-квартиры ООН — «непростая тема». Для создания инфраструктуры наподобие той, что находится в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, потребуются сотни миллиардов долларов.

«Но вопрос не в деньгах, а в принципиальном решении. Тем более ООН существует на взносы государств-членов», — подчеркнула Матвиенко.

Дмитрий Новиков напомнил, что огромный шквал комментариев в российской прессе вызвал недопуск Соединенными Штатами представителей России на сессию Генассамблеи ООН.

«В первых же комментариях по этому поводу я сказал, что США являются не единственным государством, где может находиться штаб-квартира ООН. Если страна, принимающая у себя крупную международную организацию, не способна обеспечить ее ритмичную работу, то такая несостоятельность должна обсуждаться. В таком случае возможен перенос в другую страну», — заявил Новиков в беседе с Федеральным агентством новостей.

Поэтому если недопуск российской делегации на Генассамблею ООН приобретет характер рецидива, то Россия будет обязана инициировать перемещение организации в другую страну, отмечает парламентарий.

«Не случайно глава МИД России Сергей Лавров озвучил тезис Иосифа Сталина о том, что на территории Советского Союза могла бы разместиться ООН. Вот и Валентина Матвиенко озвучила эту идею. Она совершенно здравая. Россия уже не раз доказывала, что при всех внутренних сложностях она выполняет все международные обязательства очень четко. Это подтверждает проведение многих международных мероприятий, в числе которых Петербургский экономический форум и Восточный экономический форум», — сообщил собеседник ФАН.

Как утверждает депутат, Россия в этом плане имеет неплохой имидж, что дает ей право на размещение у себя штаб-квартиры ООН.

«Тем более РФ имеет хорошие отношения со многими странами в разных частях мира. Так, многие факторы свидетельствуют в пользу России», — рассказал Новиков.

Напомним, 24 сентября стало известно, что посольство США не выдало визы десяти членам официальной делегации РФ для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН. Позднее в посольстве США назвали произошедшее «частным случаем». В свою очередь Москва обвинила Вашингтон в нарушении международных обязательств, а также выступила за перенос штаб-квартиры ООН из США.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров выразил уверенность, что настало время ставить вопрос о местонахождении штаб-квартиры Организации Объединенных Наций. Дипломат назвал невыдачу виз делегации РФ для поездки на сессию Генассамблеи ООН «хамством, которое нельзя терпеть». Он подчеркнул, что Россия резко ответит на это решение США.