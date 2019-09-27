Украинские следователи не допрашивали Байдена и его сына

Киев, 27 сентября. Украинские следователи не допрашивали бывшего американского вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера в рамках расследования деятельности компании Burisma Group. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Назар Холодницкий.

Он указал, что закрыть дело решили еще в августе 2017 года. Причиной называлось то, что расследование спустя примерно два года так и не дало результатов.

Холодницкий обратил внимание, что вокруг дела идут большие спекуляции, все начинает выходить на высокий уровень.

«Позиция проста — мы действуем по закону. Когда закрывали это производство, прокурор поступил правильно, так как девять месяцев не проводилось никаких следственных действий», — добавил замгенпрокурора.

Напомним, The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщил, что во время телефонных переговоров президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского американский президент «примерно восемь раз» рекомендовал украинскому лидеру оказать содействие адвокату главы Белого дома Рудольфу Джулиани. Юрист настаивает на проведении на Украине разбирательства, связанного с Байденом и его сыном.

Байден-младший входил в состав совета директоров Burisma Group, одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. Занимая пост вице-президента США, в 2016 году его отец требовал от украинского правительства проведения жесткой антикоррупционной политики и призывал к отставке генпрокурора страны Юрия Луценко, расследовавшего деятельность Burisma.

Согласно расшифровке беседы, представленной в среду Белым домом, Трамп заявил, что «было бы здорово», если бы Зеленский изучил дело о коррупционной деятельности на Украине Байдена-младшего. Украинский лидер пообещал президенту США, что генпрокурор рассмотрит детали данного дела. Он пообещал, что расследование будет максимально открытым.

Отметим, что разговор президентов вызвал большой скандал в США. Спикер палаты представителей США, демократ Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента страны.