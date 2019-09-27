Соболь отомстила мужу за измены, заведя любовника-спортсмена

Москва, 27 сентября. СМИ узнали детали личной жизни скандальной активистки Любови Соболь. Как оказалось, у юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» появился любовник.

Семья Соболь переживает кризис после того, как стало известно об изменах супруга скандалистки Сергея Мохова. Муж «оппозиционерки» предпочитал проводить время в командировках и на выходных с легкодоступными девушками вместо того, чтобы поддерживать жену.

Постоянные скандалы из-за хождений Мохова налево привели к фактическому распаду семьи, хотя пара продолжает жить вместе ради шестилетней дочери. Тем не менее супруги мало проводят времени друг с другом и делают редкие совместные фотографии, дабы не портить юристу «ФБК» имидж.

Как пишет Nation News, у Соболь появился любовник — Александр Барвинский, спортсмен и врач-терапевт. Скандалистка не скрывает своего влечения и публикует в социальных сетях фотографии с Барвинским и с мероприятий, на которых выступает мужчина. Кроме того, протеже скандального блогера Алексея Навального не стесняется брать с собой несовершеннолетнюю дочь. Пресса не исключила, что Соболь решила познакомить ребенка с новым папой.

Минувшей весной Мохова поймали на супружеской измене. Муж скандальной активистки знакомился с девушками через приложение Tinder во время своей командировки в Омск, обеспечивал себе интимный досуг, а потом обсуждал свои похождения с приятелем Сергеем Постниковым. Переписку мужчин показали в фильме-расследовании НТВ.

Судя по всему, измены супруга привели Соболь в ярость, и она опубликовала в соцсети гневный пост, пообещав «раздавить» любовниц Мохова.