МИД России прокомментировал скандал в Киргизии с заявлением Малахова

Москва, 27 сентября. МИД России прокомментировал скандал, который в Киргизии вызвало заявление телеведущего Андрея Малахова в эфире программы. Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что относительно этой ситуации никто российского представителя в МИД Киргизии не вызывал.

Отмечается, что в ходе планового рабочего контакта киргизские коллеги российских дипломатов подняли вопрос в связи с высказыванием Малахова.

«Точка зрения Андрея Малахова — это мнение журналиста, его личный взгляд на ситуацию. Рекомендуем посольству Киргизии в Москве воспользоваться законом страны пребывания о СМИ в части права на ответ», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что к двусторонним межгосударственным отношениям эта ситуация отношения не имеет.

Напомним, в одном из выпусков программы телеведущий Андрей Малахов прокомментировал ДТП, в котором погиб россиянин. Авария произошла в Москве несколько месяцев назад: мотоцикл, на котором ехал гражданин России, столкнулся с такси, за рулем которого был гражданин Киргизии. В эфире своей программы Малахов предположил, что из-за плохой социально-экономической ситуации в Киргизии мигрант мог специально устроить смертельную аварию за определенное вознаграждение.

Власти Киргизии выразили обеспокоенность в связи с заявлениями телеведущего. Кроме того сообщалось, что в МИД республики вызвали советника-посланника российского посольства.

27 сентября Андрей Малахов в авторской колонке Starhit выразил сожаление в связи с тем, что в Киргизии неправильно поняли его высказывание. Он пояснил, что его слова были неверно истолкованы, и добавил, что не мог представить, что его заявление в эфире программы может вызвать «столько негодования» у жителей Киргизии.