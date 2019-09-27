Эксперт рассказал, чем для Киева обернутся санкции против телеканала «112.Украина»

Политолог Андрей Золотарев считает, что наступление официального Киева на оппозиционные средства массовой информации на Украине приведет к падению рейтингов команды действующего украинского президента Владимира Зеленского.

Накануне Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины фактически лишил канал «112 Украина» лицензии на цифровое вещание и сделал предупреждение нескольким ретрансляционным станциям, не желающим расторгать с этим СМИ соответствующие договоры о сотрудничестве.

«Нынешняя власть в лице Нацсовета пытается контролировать журналистов, и в своих методах пытается превзойти чиновников времен Порошенко», — подчеркивают сотрудники телеканала.

Это мнение разделяет и украинский политолог, руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев. На Украине продолжается политическая борьба, и «112», поддерживающий взгляды лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука, вновь оказался в ее эпицентре, сказал эксперт в интервью корреспонденту Федеральному агентству новостей.

«В данном конкретном случае можно говорить, как сведении счетов Киева лично с Медведчуком, так и о дискриминационных мерах в отношении «союзнических» для него масс-медиа. Команда (нынешнего президента Украины — Прим. ФАН) Зеленского учла ошибки своих предшественников, и перешла, что называется, от слов к делу. Давление на СМИ теперь осуществляется на законодательном уровне, и не исключено, что принятое Национальным советом решение будет не последним».

В то же время политолог предположил, что ситуация с каналом «112 Украина» может обернуться для офиса украинского президента «серьезными проблемами».

«Зеленский и его чиновники должны отдавать себе отчет в том, что установить контроль над информационным полем в стране им не удастся, а вот за издержки этого процесса им придется платить рейтингами. Объявив «крестовый поход» на оппозиционные СМИ, власть получит обратный эффект: ее некогда запредельная популярность в народе будет попросту «сдуваться». Здесь Киеву можно лишь посоветовать одно: не допускать «ошибку за ошибкой» и прекратить практику «показательных порок», — сказал аналитик.

Напомним, 26 сентября Нацсовет по телевидению и радио Украины отказался продлевать лицензию компании «Новый формат ТВ», являющейся одним из основных вещателей телеканала «112 Украина». Одновременно соответствующие предупреждения получили и другие ретрансляторы программ «112» — «Ариадна ТВ», «Партнер ТВ», «ТВ Выбор» и «Лидер ТВ».