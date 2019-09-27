США обвинили Россию в скандале вокруг разговора Трампа и Зеленского

Вашингтон, 27 сентября. Власти США в очередной раз обвинили Россию во вмешательстве в выборы. На этот раз на Москву возложили ответственность за скандал, который разразился вокруг президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси считает, что Россия имеет отношение к разговору лидеров двух стран, во время которого хозяин Белого дома якобы оказывал давление на украинского коллегу. Как с этим связана Москва, Пелоси уточнять не стала, передает «Царьград».

«Неправильно, когда иностранное правительство вмешивается в наши выборы, а в данном случае президент США просил именно об этом. Я, кстати, считаю, что Россия приложила к этому руку», — отметила конгрессвумен.

Напомним, что скандал разразился после июльского телефонного разговора Трампа и Зеленского. Американские демократы и некоторые примкнувшие к ним республиканцы утверждают, что американский президент оказывал давление на Зеленского, требуя расследовать дело сына американского политика Джо Байдена, который работал на Украине. При этом Трамп якобы угрожал лишить Киев финансирования, если его призыв не будет услышан.

Противники американского президента считают, что таким образом хозяин Белого дома готовит компромат на Байдена, который в 2020 году собирается участвовать в выборах. Федеральное агентство новостей 25 сентября опубликовало полный перевод разговора Трампа и Зеленского. Отметим, что Конгресс США уже заявил о запуске процедуры импичмента.