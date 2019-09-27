Отучить Deutsche Welle от вмешательства в дела России поручат МИД ФРГ, заявили в Госдуме

Россия призовет МИД Германии преподать немецким СМИ урок хороших манер, заявили в Госдуме.

Думская комиссия по вопросу иностранного вмешательства во внутренние дела РФ пришла к выводу, что немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle нарушила российское законодательство, опубликовав призыв выйти на несанкционированный митинг в Москве в августе этого года. После проверки надзорных органов издание могут признать иностранным агентом и лишить аккредитации.

На сегодняшнем заседании комиссии Госдумы были представлены результаты независимой лингвистической экспертизы публикации DW в Twitter со словами «Москва, выходи!», сделанной на одном из незаконных митингов в Москве.

По заключению лингвистов, это «побуждение осуществляется в явной форме — с помощью прямой адресации и использования глагола в повелительном наклонении от лица авторов сообщения». Комиссия направит результаты экспертизы «в Генпрокуратуру, ФСБ, МВД России и Роскомнадзор для принятия соответствующих мер, в том числе для привлечения к административной ответственности за нарушение избирательного законодательства и законодательства о противодействии экстремизму, а также в МИД России для принятия решения о дальнейшей аккредитации», сообщил ее председатель Василий Пискарев.

Реакция МИД Германии не заставила себя ждать. На брифинге в Берлине представитель ведомства Райнер Бройль вступился за немецкое издание. По его словам, МИД ФРГ «готов поддержать, если это потребуется, вещательную корпорацию Deutsche Welle, так как верит в ее редакционные стандарты».

«Если иностранное СМИ пользуется аккредитацией в Российской Федерации, то оно должно следовать определенным профессиональным и этическим нормам. Я понимаю, что основные претензии к Deutsche Welle и другим иностранным изданиям состоят в том, что они опубликовали призывы к участию в незаконных акциях в Москве и освещали их весьма своеобразно. Это, безусловно, заслуживает порицания», — сказал Федеральному агентству новостей член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

По мнению парламентария, лишение аккредитации будет радикальной мерой. Но прежде стоит попробовать применить дипломатические рычаги влияния.

«Да, МИД Германии защищает своих журналистов. Возможно, пока они придерживаются отличной от нашей точки зрения. Будем их переубеждать. Это будет предметом переговоров — межпарламентских, на правительственном уровне и так далее. Будем встречаться с коллегами и убеждать их в том, чтобы они как-то воздействовали на свои СМИ, вразумили их, убедили вести себя культурно на нашей территории, уважать наше законодательство», — добавил Антон Морозов.

Отметим, что думская комиссия расследует вмешательство в дела РФ в том числе по материалам, опубликованным Федеральным агентством новостей, а Deutsche Welle в созданном ФАН Классификаторе СМИ значится как издание откровенно антироссийской направленности.