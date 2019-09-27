Актриса Терновая попала в страшное ДТП в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 сентября. Заслуженная артистка России Елена Терновая попала в страшную аварию в Петербурге. Звезда «Улиц разбитых фонарей» получила травмы, об этом сообщили в экстренных службах.

Авария произошла на съезде с Западного скоростного диаметра на юге города в пятницу около 11.55. Терновая находилась за рулем Hyundai Solaris, актриса столкнулась с автомобилем Kia «Яндекс.Такси», который двигался в попутном направлении. После столкновения Терновая въехала в силовое ограждение.

«Я даже не поняла, в боковые я не видела никаких машин, и вдруг тут такой удар бешеный. Это произошло за секунду, и припечатана была в отбойник», — рассказала Терновая в комментарии Пятому каналу.

По данным ГИБДД Санкт-Петербурга, актриса и водитель второго автомобиля получили травмы средней тяжести, их доставили в больницу.

Терновая известна телезрителям по сериалам «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей». Актриса является лауреатом премии «Золотая маска».