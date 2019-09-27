Трамп заявил, что демократы и «лживые СМИ» переврали «идеальный разговор» с Зеленским

Вашингтон, 27 сентября. Президент США Дональд Трамп заявил, что демократы и «лживые СМИ» переврали его беседу с главой Украины Владимиром Зеленским.

Трамп назвал разговор с президентом Украины «идеальным». Он констатировал, что представители Демократической партии и «лживые СМИ» переврали его и выставили беседу в дурном свете. Президент США подчеркнул, что переговоры не были плохими. По его словами, они были «законным и очень хорошим».

“IT WAS A PERFECT CONVERSATION WITH UKRAINE PRESIDENT!” — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2019

«У меня был простой и очень хороший разговор с новым президентом Украины, вряд ли он мог бы быть еще лучше и честнее, — написал Трамп на своей странице в Twitter. — А лживые СМИ и демократы, работая в команде, обманным путем выставили его в дурном свете».

Глава Белого дома также выступил с критикой в адрес члена палаты представителей Адама Шиффа, который зачитал неверную версию разговора президентов Конгрессу США и миллионам людей. Трамп назвал Шиффа «больным человеком».

«Адам Шифф солгал конгрессу и пытался обмануть американскую публику, — заявил американский президент. — Он делал это в течение двух лет. Я призываю его немедленно уйти из конгресса на основании этого мошенничества!»

Трамп также отметил, что «информатор» СМИ и демократов оказался не тем источником, которому можно доверять. Он отметил, что его информация была недостоверной.

«Демократы теперь должны быть известны как Партия ничего!» — резюмировал он.

The Democrats are now to be known as the DO NOTHING PARTY! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2019

Согласно утверждениям политических оппонентов Трампа, во время телефонных переговоров с Зеленским он пытался убедить президента Украины начать расследование деятельности сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву. Информация вызвала крупный скандал в США.

В Вашингтоне опубликовали стенограмму разговора. Изучив материалы, Минюст США не нашел нарушений национального законодательства, а также причин для проведения расследования. Президент Украины в свою очередь удивился публикации своих слов из беседы с американским коллегой, так как не давал на это письменного согласия.