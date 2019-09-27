МИД рассмотрит вопрос о лишении Deutsche Welle аккредитации в РФ

Москва, 27 сентября. МИД России готов в установленном законом порядке рассмотреть запрос о лишении немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle аккредитации в РФ из-за нарушения местного законодательства, если думская комиссия обратится с такой просьбой. Об этом рассказали во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев заявил, что попросит министерство иностранных дел рассмотреть вопрос о лишении немецкого издания аккредитации в России. Причиной он назвал нарушение Deutsche Welle российского законодательства.

Напомним, издание размещало в своих соцсетях призывы к москвичам и гостям столицы принять участие в незаконном митинге так называемой «оппозиции».

«В случае поступления запроса рассмотрим его в порядке, предусмотренном законодательством», — указали в МИД РФ.

Напомним, решение о создании комиссии было принято на внеочередном заседании Совета Государственной думы 19 августа. В связи с наличием выявленных фактов вмешательства депутаты приступили к работе в конце лета, а соответствующее постановление нижняя палата парламента приняла 10 сентября.

Отметим, что комиссия Госдумы по расследованию случаев вмешательства во внутренние дела РФ будет в том числе опираться на материалы Федерального агентства новостей. Речь идет о серии материалов ФАН авторства члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогера Вадима Манукяна. Комиссия изучила, в частности, интервью с канадской журналисткой и блогером Евой Бартлетт, которая посетила в Москве несколько незаконных акций.

Федеральное агентство новостей продолжает работать над проектом «Классификатор СМИ», который является путеводителем по изданиям и их риторике. Всего в классификатор вошли около 500 изданий. Deutsche Welle внесено в перечень как медиа, которое придерживается откровенной антироссийской направленности.

Ранее Пискарев сообщил, что немецкую телерадиокомпанию могут признать иностранным агентом в России.