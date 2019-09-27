Сроки доставки на Украину американских катеров для ВМСУ вновь сорваны

Вопреки многочисленным обещаниям украинских адмиралов, подаренные американцами ВМСУ катера типа Island до сих пор не прибыли на Украину.

Напомним, что ровно год тому назад 27 сентября 2018 года в Балтиморе состоялась церемония передачи американской стороной военно-морским силам Украины двух выведенных из состава береговой охраны США патрульных «Айлендов».

Чтобы поучаствовать в церемонии, в Соединенные Штаты прибыли президент Украины Петр Порошенко и командующий ВМСУ вице-адмирал Игорь Воронченко. То есть мероприятие в Бостоне рассматривалось Киевом, как в высшей мере статусное и знаковое. Украинские медиа захлебывались от восторга, описывая «первую в истории передачу Украине американских боевых кораблей».

В общем, накал страстей был неимоверным. Со стороны могло показаться, что Вашингтон передает Киеву не катера, а, как минимум, крейсера. Конечно, «Айленды» — это не какое-то вундерваффе. Баланс сил в пользу Украины на Черном море два патрульных катера никак не изменят. Тем удивительней выглядит развернувшаяся на Украине вокруг получения «Айлендов» шумиха. Самое удивительное в этой истории то, что оба жовто-блакитных «Айленда» до сих пор продолжают торчать в Бостоне, а не украшать собой одесскую акваторию.

Как так получилось? Давайте разберемся.

Начало трагикомедии

Если ВМФ России на текущий момент испытывает нехватку надводных кораблей дальней морской и океанской зоны, то у украинских моряков ситуация и проще, и трагичнее. В ВМСУ наблюдается жесточайшая нехватка всего. Украинские моряки переживают страшный корабельный голод. Настолько страшный, что утрата Украиной 25 ноября 2018 года во время известных событий в Керченском проливе старенького буксира «Яны Капу» и двух речных бронекатеров типа «Гюрза-М» «снизило ударную мощь ВМСУ на четверть». По крайней мере, именно так квалифицировали случившееся украинские эксперты, хотя использование словосочетание «ударная мощь» применительно к предельно деградировавшим и откровенно «беззубым» ВМСУ вызывает, конечно, улыбку…

Аховое состояние ВМСУ тайной ни для кого не являлось. Разговоры о необходимости скорейшего пополнения корабельного состава ВМСУ в штабных кабинетах Киева велись постоянно. Но говорить о грядущем появлении у него новых боевых кораблей и катеров — это одно, а организовать это появление — совсем другое…

Сил самой постмайданной Украины после 2014 года хватало лишь на строительство бронекатеров-малюток. Причем, по странному «совпадению», — исключительно на предприятии, принадлежащем президенту Петру Порошенко. В силу этого украинские адмиралы все чаще бросали пытливые взгляды на флоты и верфи стран НАТО.

Однако все украинские мечты в духе известной цитаты «Заграница нам поможет!» разбились о прозу жизни. Вместо ожидаемых фрегатов, корветов и ракетных катеров ВМСУ получили из-за границы… лишь пяток надувных моторных лодок.

Правда, к ликованию Киева, с течением времени скупость западных союзников вроде бы начала давать трещины. В начале марта 2017 года первый заместитель командующего ВМСУ контр-адмирал Андрей Тарасов объявил, что «на финишную прямую» вышли переговоры о передаче американцами Украине двух катеров. Увы — не новых и, дважды увы — не ракетных. Американцы были не прочь сбагрить украинцам патрульные катера типа Island, выведенных после длительного использования из состава сил береговой охраны США.

Поясним, о каком секонд-хенде идет речь. Строившиеся в 1985—1992 годах в Локпорте (штат Луизиана) катера типа Island имели водоизмещение 168 тонн и длину 34 метров. Дизельная энергетическая установка мощностью 6200 л. с. обеспечивала катерам ход до 29,5 узлов. Экипаж катера — 16 человек. Вооружение — 25-мм автоматическая пушка Mk 38 Mod 0 Bushmaster и два 12,7-мм пулемета М2НВ. После продолжительной службы, в связи с выявившимся износом корпусов и механизмов, «Айленды» в береговой охране США стали заменяться более современными единицами.

«Айленды» же из числа тех, что еще худо-бедно были способны отрываться от причалов, американцы принялись раздать союзникам. Правда, с некоторыми «но». А именно — без вооружения, без РЛС и части радиооборудования, а также после того, как передаваемые катера пройдут в Штатах капитальный ремонт, а иностранные экипажи катеров освоят десятинедельный курс обучения. Причем, «капиталку», курс обучения экипажа, равно как и доставку катера к новому месту базирования, оплачивала страна-получатель «дарения».

То есть за формально бесплатные американские подачки получателям «подарков» все же приходилось платить и платить немало.

Именно на таких условиях 30 сентября 2016 года в Балтиморе береговой охране Грузии были переданы два «Айленда». Однако то, что быстро удалось грузинам, у украинцев превратилось в затяжную трагикомедию.

Занавес? Ничуть не бывало

Нет, сами б/у катера украинцам вполне приглянулись. Они были значительно больше, а главное — мореходнее, чем «Гюрзы». Для последних, спроектированных для действий на реках и озерах, выход в море даже при небольшом волнении превращался в «игру на грани». То ли дело «Айленды»!..

Отсутствие на передаваемых катерах РЛС, радиооборудования и вооружения украинцев тоже не смутило. В конце концов, бравые киевские мореманы уже привыкли заменять на своих плав единицах предельно изношенное советское радиоэлектронное оборудование военного образца более новыми РЛС и радиостанциями. Правда — коммерческого образца. Ну, а вооружить «Айленды» какой-нибудь советской 23-мм «спаркой» ЗУ-23-2 и двумя пулеметами — тем более не проблема, благо такого добра на складах ВСУ до сих пор хватает.

Правда, «Айленды», спроектированные для нужд береговой охраны, куда уместнее смотрелись бы в составе Морской охраны Госпогранслужбы Украины, чем в ВМСУ. В последних американские «патрульники» будут смотреться столь же парадоксально, как полицейские машины с мигалками в составе танковой роты. Но, как говорится, на безрыбье и «Айленд» — боевой корабль. Украинские адмиралы находились не в том положении, чтобы привередничать.

В общем, на Украине принялись активно ждать американские катера. После сообщения контр-адмирала Тарасова о договорной «финишной прямой», украинская общественность посчитала, что дело сделано — «Айленды» вот-вот отгрузят для ВМСУ. Но не тут-то было.

Стоимость расконсервации катеров, проведения на них капитального ремонта и десятинедельного учебного курса для команд «Айлендов» оценивалась предварительно в 10 млн. долларов — по меркам современной Украины весьма немаленькие средства. Пан Порошенко предпочитал тратить деньги на слабо приспособленные к действиям в море, но зато уже освоенные в производстве, а главное — строящиеся на принадлежащем президенту Украины предприятии бронекатера, а не отдавать эти деньги американцам. В общем, наносить ущерб собственному кошельку пан Порошенко никоим образом не собирался, а потому тормозил получение «Айлендов», как мог.

Добавим к этому, что военный бюджет Украины уже был сверстан, и никаких затрат на приобретение у США патрульных катеров там не значилось. Наконец, весной 2017 года у Киева вообще не имелось нормативной базы для приобретения «Айлендов» по схеме, предлагаемой американцами.

В силу вышеперечисленных причин кабмин Украины смог разрешить 100-процентную предоплату на сумму 10,1 млн долларов, связанную с поставкой «Айлендов», только 23 августа 2018 года.

Предоплату должно было осуществить министерство обороны Украины. Но… ничего не получилось — в кабмине забыли о необходимости коррекции «нормативки». За это по-настоящему взялись лишь в конце августа, так что только 12 сентября прошлого года министр обороны Украины Степан Полторак смог сообщить прессе: «Правительство одобрило подписание договора о передаче катеров (типа Island) и согласилось оплатить сопутствующие услуги».

Как мы уже упоминали, 27 сентября 2018-го в Балтиморе наконец-то состоялась передача украинцам двух «Айлендов» — WPB 1321 Cushing и WPB 1323 Drummond. После того, как под хлопки пробок, вылетающих из бутылок с шампанским, над катерами взвились флаги ВМСУ, Cushing был переименован в P190 «Славянск», а Drummond — в P191 «Старобельск». Далее катера были отправлены на расконсервацию и капитальный ремонт, а командующий ВМСУ Игорь Воронченко сообщил прессе, что уже в июле 2019 года «Айленды» прибудут на Украину.

Аплодисменты. Занавес? Ничуть не бывало.

Новый камень преткновения

По первоначальным планам расконсервация и ремонт катеров должны были занять не особо много времени. Однако в реальности ввод катеров в строй изрядно задержался.

Во-первых, объем ремонтных работ оказался больше ожидаемого. Во-вторых, выяснилось, что словосочетания «Украина согласилась оплатить» и «Украина оплатила» отнюдь не тождественны друг другу — Порошенко тормозил выделение средств на «Айленды» до последнего. То есть вплоть до того момента, как оставался президентом государства. Лишь победа на президентских выборах Владимира Зеленского позволила сдвинуть дело с мертвой точки.

Заметим, что на волне энтузиазма, вызванной сменой президентов на Украине, одесский веб-ресурс «Думская.net» распространил информацию, что Украина, помимо «Славянска» и «Старобельска», может рассчитывать на получение от Штатов еще четырех «Айлендов» б/у, что позволит ВМСУ сформировать целый дивизион из однотипных патрульных катеров. Мало того, «Думская.net» сообщала, что этот дивизион действовать не только в Черном и Азовском, но даже и в Средиземном море (!), причем не исключено, что украинские «Айленды» получат на вооружение противокорабельный ракетный комплекс (!!) американского или отечественного производства.

Официального подтверждения украинских мрий от Вашингтона, разумеется, не последовало. Украинская же общественность особых восторгов в отношении публикации «Думская.net» не выказала. На фоне явного срыва Киевом заявленного срока доставки «Славянска» и «Старобельска» на Украину, поверить в ракетоносную армаду жовто-блакитных «Айлендов» было откровенно трудно…

В июле 2019-го вместо торжественной встречи «Айлендов» в Одессе, состоялась торжественная встреча прибывших с Украины экипажей катеров в Далласе. В свою очередь Воронченко пообещал, что до конца сентября «Айленды» совершенно точно доберутся до «Незалежной». Несмотря на то, что экипажи украинских катеров закончили в Бостоне десятинедельный учебный курс четко по графику к середине сентября, свое обещание командующий ВМСУ опять не сдержал.

Почему?

Думается, что главная причина тут кроется в известной поговорке «За морем телушка полушка, да рубль перевоз». Добираться из Бостона до Одессы через Атлантику, Средиземное и Черное моря «Айленды» должны не своим ходом, а на палубе судна-транспортера. Понятно, что такая процедура занимает далеко не один день и обходится недешево. Словом, Киев вновь должен раскошелиться, что, судя по всему, явилось новым камнем преткновения в истории с «бесплатной» передачей Соединенными Штатами катеров Украине.

Таким образом, сроки доставки «Айлендов» в Одессу остаются по-прежнему неопределенными. В принципе, этим предложением украинскую одиссею с американским «подарком» можно было бы и закончить. Но у нас все же есть, что добавить к уже сказанному.

Своя «Кайра» ближе к телу

Чем больше украинские команды осваивали американские катера, тем более явным становилось то, что в текущем виде эти «Айленды» для ВМСУ не годятся. Поэтому ГП «Опытно-проектный центр кораблестроения», входящая в состав ГК «Укроборонпром», взялось за проработку проекта модернизации полученных от США патрульных катеров. При этом сами украинские конструкторы в возможность «довести до ума» «Айленды» верили мало. В связи с этим ГП «Опытно-проектный центр кораблестроения» развернуло еще и работу по созданию проекта собственного многофункционального катера «Кайра-150», близкого по размерам к катерам типа Island, но оптимизированного под требования ВМСУ.

26 сентября ГК «Укроборонпром» опубликовал информацию, что проект многофункционального катера «Кайра-150» будет представлен на открывающейся 8 октября в Киеве выставке «Зброя та Безпека 2019».

Понятно, что без иностранной помощи создание на украинских предприятиях «Кайры» вряд ли будет возможно. Тем не менее, с точки зрения создания на территории «Незалежной» новых рабочих мест, локализации производства, более полного удовлетворения потребностей ВМСУ, освоения госзаказа и, чего уж там греха таить, создания условий для «попилов» и «откатов», постройка на украинских верфях катеров проекта «Кайра-150» выглядит куда более выигрышным вариантом, чем продолжение эпопеи с получением Киевом из-за океана б/у «Айлендов».

Иными словами, чем дольше «Славянск» и «Старобельск» торчат в Бостоне, тем более ненужными они становятся для Киева. Возможно, осознание украинскими адмиралами этого факта является еще одной причиной того, что доставка «Айлендов» в Одессу вновь задерживается.