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Звезду «Глухаря» госпитализировали из-за проблем с сердцем

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Звезду «Глухаря» госпитализировали из-за проблем с сердцем

Москва, 27 сентября. Актера Виктора Балабанова госпитализировали в пятницу в Москве из-за проблем с сердцем, сообщил Федеральному агентству новостей источник в медицинских кругах.

По словам собеседника агентства, в мае 2017 года артисту поставили кардиостимулятор и сейчас его необходимо поменять.

«Ситуация осложняется тем, что там не очень хорошо подходил контакт», — добавил он в беседе с ФАН.

По информации некоторых СМИ, 66-летнему артисту предстоит операция, точная дата которой пока не определена.

Виктор Балабанов активно снимается в кино, на его счету более ста фильмов и сериалов. Артист был занят в таких проектах, как «Счастливы вместе», «Моя прекрасная няня», «Кремлевские курсанты», «Глухарь. Продолжение», «Доктор Тырса», «Склифосовский», «Я лечу» и «С чего начинается Родина».

На протяжении десяти лет он служил в Оренбургском областном драматическом театре имени М. Горького. Он ушел из театра в 2006 году. 

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Источник: Федеральное агентство новостей
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