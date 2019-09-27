Украинский министр назвал опасным возобновление авиасообщения с Россией

Киев, 27 сентября. Киев не намерен в ближайшем будущем восстанавливать авиасообщение с Москвой, но железнодорожное сообщение прерывать не будет, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Криклий напомнил, что Украина остается в состоянии войны с Россией. Министр добавил, что ему не хочется «повторений МН17» — крушения малайзийского авиалайнера в Донбассе, в котором Киев бездоказательно обвиняет Россию, однако факты свидетельствуют о вине Киева в трагедии.

«Это просто опасно для Украины. Мне кажется, надо иметь какой-то суицидальный настрой, чтобы предложить восстановление этого авиасообщения», — заявил украинский министр.

Криклий добавил, что о восстановлении авиасообщения с Россией «нельзя говорить вообще». При этом он считает, что железнодорожное сообщение – это «вопрос другого характера». Криклий объяснил, что за восемь месяцев 2019 года было перевезено 7,7 млн тонн грузов транзитом на 3,5 млрд гривен (145 млн долларов), сообщает RT.

Кроме того, украинский министр отметил, что железнодорожной сообщение с Россией – одно из немногих прибыльных. При этом Криклий заявил о намерении создать дополнительные препятствия для граждан, которые ездят в Россию, пишет «Ридус».

В пресс-службе «Укржелдороги» сообщали, что направление Киев — Москва принесло компании 117,7 млн гривен (4,5 млн долларов), что больше, чем все поезда на пяти самых прибыльных направлениях внутреннего сообщения вместе взятые, сообщает «ФедералПресс».

В 2015 году Киев ввел запрет на все полеты российских авиакомпаний на Украину. Москва в ответ также запретила украинским авиакомпаниям летать в Россию. В настоящий момент попасть из Украины в Россию и обратно можно только через третьи страны.