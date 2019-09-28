Россиянам запретили курить и жарить шашлыки на балконе. Россия за неделю. ФАН-ТВ

Правительство РФ запретило открытый огонь на балконах В России запретят курить и жарить шашлыки на балконе. Правительство нашей страны утвердило изменения в противопожарных правилах. Новые поправки запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, комнат общежитий и номеров гостиниц. В МЧС уточнили, запрет коснется не только любителей жарить шашлыки на балконе, но и курильщиков. Нельзя будет и зажигать свечи, например, для романтического ужина. За нарушение предусмотрены штрафы до пяти тысяч рублей. А если, к примеру, брошенный окурок приведет к возгоранию, то нарушителя ждет уже уголовная ответственность. Ужесточатся правила и для общественных организаций. К примеру, для кинотеатров. Перед началом сеанса зрителям должны будут рассказать о правилах пожарной безопасности и о том, что делать в случае ЧП. Поправки вступят в силу уже с 1 октября.

Boeing 767 совершил жесткую посадку в Барнауле ЧП с самолетом в столице Алтайского края произошло на этой неделе. Boeing 767 совершил жесткую посадку. Лайнер компании AZUR Аir летел из вьетнамского города Камрань в Барнаул. Трудности возникли во время приземления, загорелась правая стойка шасси. На борту находились 334 пассажира и 10 членов экипажа, всех оперативно эвакуировали. 56 человек обратились за медицинской помощью, одного из них госпитализировали. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, среди возможных версий — ошибка пилотов и некачественное техобслуживание. Все обстоятельства и причины ЧП еще выясняются.

Дело об убийстве Михаила Круга раскрыто Следственный комитет России закрыл громкое уголовное дело об убийстве певца Михаила Круга. Преступление, совершенное 17 лет назад, теперь раскрыто полностью. После очередного следственного эксперимента фигурант дела Александр Агеев, член банды «Тверские волки», признался, что напал на дом артиста вместе с соучастником Дмитрием Веселовым. Изначально Агеев отрицал вину, но в итоге «раскололся». Вообще-то, «тверской волк» давно получил пожизненный срок за свои «похождения» — убийства и другие особо тяжкие преступления. Но вот дело Михаила Круга подошло к концу лишь сейчас. Напомним, что в 2002-м Агеев и Веселов решили ограбить дом артиста. Убийство не планировали, но Круг застал преступников врасплох и поплатился за это жизнью — Веселов застрелил певца. Однако свою жертву пережил ненадолго, позже его убьет Александр Осипов, еще один «тверской волк», отбывающий пожизненное. Тот, по иронии судьбы, был поклонником Михаила Круга.

МЧС ликвидирует 578 своих учреждений МЧС ожидает масштабных изменений. Почти 600 учреждений ведомства будут ликвидированы с 2020 года. Это связано с переходом на новую организационную структуру. «Под снос» пойдут некоторые пожарно-спасательные службы, центры управления в кризисных ситуациях, а также центры инспекции по маломерным судам и материально-техническому оснащению. Реформа ведется по поручению президента России Владимира Путина, ее цель — устранить лишние звенья и дублирующие функции в работе МЧС. Новая модель станет образцом для всех управлений ведомства.

Минздрав готовит программу доступных лекарств А вот Минздрав вплотную занялся вопросом доступных лекарств. Ведомство разрабатывает единую цифровую систему амбулаторного лекарственного обеспечения. Новая программа позволит бесплатно или с большой скидкой получать медикаменты, назначенные в поликлинике. Речь идет о жизненно важных препаратах. По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, сейчас бесплатные лекарства получают только определенные категории льготников: дети до трех лет, пациенты с определенными заболеваниями и инвалиды. Поправки позволят существенно расширить этот список. Особое внимание будет уделено несовершеннолетним пациентам. Новая система может заработать уже в 2022 году.

В Петербурге простились с Ириной Богачевой А в Северной столице простилась с народной артисткой СССР, солисткой Мариинского театра Ириной Богачевой. На прошлой неделе она ушла из жизни в возрасте 80 лет. Траурная церемония прошла в знаковом месте — в Белом фойе исторической сцены Мариинки, на этой сцене Богачева дебютировала еще в 1964 году. Певица прославилась по операм «Пиковая дама», «Бал-маскарад», «Царская невеста», «Борис Годунов» и других. За долгие годы творчества артистка стала лауреатом множества театральных премий. В понедельник Ирину Богачеву похоронили на Новодевичьем кладбище.