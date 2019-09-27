Более тысячи украинских силовиков подорвались в Донбассе

Луганск, 27 сентября. Более тысячи военнослужащих ВСУ подорвались на своих же минах в Донбассе, сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

На брифинге в «ЛуганскИнформЦентре» он сообщил, что в распоряжении источника попал доклад военного прокурора «объединенных сил» главнокомандующему «ООС» генерал-лейтенанту Сергею Кравченко. Согласно документу, с начала 2019 года был зафиксирован «31 случай подрывов военнослужащих на своих минно-взрывных заграждениях, в ходе которых потери составили 49 человек погибшими и девять единиц уничтоженной техники».

«Всего с 2014 года отмечено 659 случаев подрывов, потери составили 1070 человек погибшими и 128 единиц уничтоженной техники», — отметил Осадчий.

По его словам, главными причинами роста случаев подрывов украинских силовиков на своих минно-взрывных заграждениях являются «отсутствие контроля со стороны командования за действиями лиц инженерных служб и инженерных подразделений, а также отсутствие карт минных полей».

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донецкая и Луганская области после государственного переворота отказались признавать новую власть в Киеве, объявив о своей независимости. Украина ввела на территорию ДНР и ЛНР войска в рамках так называемой «антитеррористической операции». Ополченцам удалось оттеснить ВСУ. Принятые для урегулирования конфликта минские договоренности игнорируются и нарушаются Киевом.