Руслан Байсаров: «Мост через Амур свяжет Россию и Китай»

В интервью Федеральному агентству новостей Руслан Байсаров рассказал, с какими сложностями сопряжено возведение грандиозного моста через Амур, который свяжет Россию и Китай.

Руслан Байсаров: «При возведении крупных объектов инфраструктуры не бывает тривиальных задач!»

Известный российский предприниматель, главный акционер группы компаний «СК Мост» и председатель совета директоров АО «УСК Мост» Руслан Байсаров рассказал, с какими сложностями сопряжено возведение грандиозного моста через Амур, который свяжет Россию и Китай.

Трансграничный мост торжественно состыковали в конце мая этого года. А в середине сентября было завершено бетонирование проезжей части. Введение объекта, который соединит пограничные города — Благовещенск с российского берега Амура и Хэйхэ — с китайского, в эксплуатацию состоится весной будущего года.

Опрошенные СМИ китайцы, учащиеся и работающие в России, признались, что с нетерпением ожидают открытия движения по мосту, с помощью которого смогут чаще бывать дома. Они также надеются на введение безвизового режима в Благовещенске, как это уже сделано в Хэйхэ. И просьба эта, можно не сомневаться, будет удовлетворена: через несколько месяцев Благовещенск получит статус «Свободный порт Владивосток» и сможет рассчитывать на введение режима «электронной визы». Все это будет способствовать развитию туризма в Амурской области, в которой только в прошлом году побывало, по официальным данным, 102 тыс. гостей из КНР. Первый трансграничный автомобильный мост с Китаем, уже названный «Мостом дружбы», станет частью создаваемого властями Приамурья кластера и точкой роста экономики не только Амурской области, но и всего Дальнего Востока.

Глава ГК «СК Мост» Руслан Байсаров согласился ответить на вопросы Федерального агентства новостей, посвященные этому масштабному проекту.

— Ваша компания возводит первый автомобильный мост через реку Амур, который свяжет Россию с Китаем. Как вы оцениваете значение моста «Благовещенск — Хэйхэ» для экономики Приамурья, Дальнего Востока, а также — в глобальном плане — всей российской транспортной отрасли?

— Мост «Благовещенск — Хэйхэ» — это важнейший инфраструктурный проект, который поможет увеличить товарооборот между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. Мост поможет налаживанию круглогодичного транспортного сообщения между нашими странами, будет способствовать развитию международных связей России и Китая.

Для Амурской области мост через Амур — это будущая точка роста для региона, которая даст мощный толчок наращиванию российского экспорта в Китай. Амурской области есть что продавать восточному соседу, у этого российского региона есть серьезные конкурентные преимущества, в том числе в области переработки сельхозпродукции. Приамурье держит лидерство в России по урожаю сои и по переработке ее в масло. И то, и другое — важнейшая часть российского экспорта в Китай.

Проект также поможет развитию предмостовой территории, на которой планируется распространить режим опережающего развития, предусматривающий соответствующие налоговые льготы.

— Мост «Благовещенск — Хэйхэ» — это трансграничное сооружение, которое возводят как Россия, так и Китай. Как вы оцениваете опыт работы с китайскими партнерами, есть ли сложности и как вы с ними справляетесь?

— Работая с китайскими специалистами, мы уже получили и продолжаем получать бесценный опыт, который нам еще не раз пригодится. Напомню, мы с коллегами из КНР не только совместно возводим мост «Благовещенск — Хэйхэ». У нас есть еще один важнейший проект — железнодорожный мостовой переход через Амур, который соединит поселок Нижнеленинское (РФ) и Тунцзян (КНР).

Сегодня наше взаимодействие с китайскими партнерами носит широкий характер. Это и обмен технологиями, и совместный постоянный контроль на всех этапах строительства, в том числе постоянное отслеживание сроков исполнения и последовательности работ.

Уникальность строящихся объектов еще и в том, что они строятся в разных государствах. Мост — это сложнейшее единое сооружение. Чтобы все шло согласно плану, регулярно проводятся совместные совещания с участием профильных специалистов как из России, так и из КНР, на которых совместно согласовываются все вопросы по проектированию и строительству.

— Расскажите, почему ваша компания в свое время решила принять участие в этом грандиозном проекте — российско-китайский мост через Амур? Какие цели вы ставили перед собой и своими партнерами на начальном этапе, удалось ли их достичь?

— После предварительной оценки стало очевидно, что ГК «СК Мост» имеет весь арсенал ресурсов для реализации столь масштабного и значимого для двух стран проекта. Сегодня группа компаний «СК Мост» обладает огромным опытом и компетенциями в возведении технически сложных инфраструктурных объектов, в том числе уникальных, а также высококвалифицированными кадрами, специальной техникой и оборудованием. Все это позволяет успешно и в строгом соответствии с контрактным графиком выполнять весь комплекс работ по строительству таких сложнейших объектов, как автомобильный мост «Благовещенск — Хэйхэ».

Строительство моста «Благовещенск — Хэйхэ» — это чрезвычайно важный опыт для группы «СК Мост». Строительство столь крупного и сложного сооружения позволит не только существенно повысить инженерный уровень сотрудников, но и серьезно улучшить позиции ГК «СК Мост» на рынке мостостроения.

— Назовите несколько отличительных особенностей проекта мостового перехода «Благовещенск — Хэйхэ» от других, реализуемых вашей компанией?

— Возводимый мост относится к категории вантовых мостов экстрадозного типа. В отличие от типового вантового моста, его конструкция имеет ряд важных особенностей. В частности, основная часть вертикальных нагрузок передается от балки жесткости прямо на опоры, минуя ванты. Эта конструктивная особенность позволяет более равномерно распределять нагрузки на пролетное строение. Другим достоинством экстрадозных мостов является их меньшая подверженность усталостным повреждениям.

— Можно ли говорить, что работа велась в сложных геологических условиях? Возникали ли в процессе реализации проекта непредвиденные обстоятельства, которые вынудили вас корректировать подход к строительству?

— Амур — одна из самых непредсказуемых рек. Летом 2018 года там сложилась чрезвычайная ситуация — паводок, по причине которого оказались затоплены площадки, с которых возводились опоры. Для проведения дальнейших работ на опоре №6 и для того, чтобы не допустить срыва графика, специалистам на объекте пришлось возвести дополнительный контур шпунтового ограждения. Позднее эта защита позволила производить работы в зимний период.

— Сегодня этот грандиозный проект вышел на финальную стадию. Как вы сейчас оцениваете его сложность? Можно ли сегодня говорить, что у ГК «СК Мост» уже имеется опыт ведения работ в районе реки Амур, уникальный для российского рынка?

— Да, сооружение, которые мы возводим, уникальное, поэтому и опыт, безусловно, тоже уникален. В частности, строительство моста через реку Амур было затруднено весенним паводком, ледоходом, сложной геологией грунтов дна реки и другими сложными природными условиями. Тем не менее специалистам ГК «СК Мост» удалось справиться со всеми внешними неблагоприятными условиями.

— Как ваша компания будет использовать полученный уникальный опыт в своей дальнейшей работе?

— Накопленный нами опыт будем активно применять при строительстве новых объектов. В будущем это позволит сократить сроки как подготовительного этапа строительства, так и самого строительства аналогичных объектов.

— Группа компаний «Мост» известна тем, что берется за реализацию технически сложных и важных инфраструктурных проектов, которые способствуют развитию всей транспортной отрасли России и экономики целых регионов. Такой подход — кредо вашей компании? Что дает вам уверенность, что ваша компания справится со столь амбициозными задачами?

— Мы работаем на российском рынке почти 30 лет — с 1991 года. Благодаря многолетнему опыту, наличию высококвалифицированных кадров и современного оборудования, а также строгому следованию установленным нормам и стандартам ГК «СК Мост» способна справиться с любыми поставленными задачами.

— Какие проекты из уже реализованных вашей компанией вы можете отметить отдельно? Какие реализующиеся проекты для вас оказались самыми сложными?

— Все проекты, реализованные группой компаний «Мост», на мой взгляд, уникальны. При этом каждый из наших проектов сложен по-своему. При возведении крупных объектов инфраструктуры не бывает простых и тривиальных задач. Требуется обязательная детальная проработка каждого проекта с учетом инженерно-геологических условий конкретной местности. Кроме того, во время строительства необходим постоянный мониторинг текущей ситуации на объекте, чтобы заблаговременно предотвращать любые потенциальные риски.

— Насколько сегодня, на ваш взгляд, при реализации сложных проектов важна высокая квалификация специалистов, в том числе рабочих специальностей? Можете ли вы сказать, что один из главных факторов успеха вашей компании — люди, которые в ней работают? Какие еще факторы успеха вы можете назвать?

— Безусловно, основной потенциал группы компаний «Мост» — ее сотрудники. До сих пор костяк компании в значительной мере составляют бамовцы — строители знаменитого БАМа, Байкало-Амурской магистрали. Эти люди, сохранившие верность своему делу, помогают приумножить и передать новым поколениям бесценный опыт возведения объектов любой сложности по всей России.

Отдельно отмечу: нередко строительные работы ведутся в тяжелейших условиях, но слаженная командная работа всех подразделений, стремление добиться высоких результатов позволяют ГК «СК Мост» успешно преодолевать любые трудности, реализуя сложнейшие инфраструктурные проекты с неизменно высоким качеством.

— В каком направлении, по вашему мнению, сегодня развиваются строительные технологии? Есть ли у российских компаний собственные уникальные технологии или эти технологии в основном импортируются с Запада? Расскажите об уникальных технологических наработках ГК «СК Мост».

— С технологической точки зрения строительная отрасль, в том числе и отечественная, развивается достаточно динамично. За последние годы российские строители реализовали немалого серьезных инфраструктурных проектов, что свидетельствует о том, что в технологическом плане они не уступают западным и азиатским коллегам. Можно привести в пример тот же мост на остров Русский, который был возведен ГК «СК Мост» в рекордные сроки. Группа компаний «СК Мост» владеет производственными комплексами по всей стране, самые крупные из которых расположены в Амурской и Московской областях.

Отдельно отмечу производственный комплекс «Толбино». Он находится в Московской области, построен в 2000 году, общая площадь — почти 30 тысяч квадратных метров. Данный комплекс является единственным предприятием на территории европейской части России, имеющим линию по производству железобетонных плит безбаластного мостового полотна.

Справка ФАН

Трансграничный автодорожный мост через Амур, строящийся в районе Благовещенска, соединит поселки Каникурган, расположенный на российском берегу, и Чангфакун — на китайском. В прессе его называют «Мостом дружбы». Он укрепит сотрудничество России и Китая, причем не только торговое. Благодаря современной переправе активизируются и туристические потоки. Стыковка двух частей моста, который синхронно строится с разных берегов, произошла в год установления дипломатических отношений между Россией и Китаем.

Символично, потому что о возведении переправы в регионе мечтали больше четверти века. Непосредственные работы начались в декабре 2016 года, в мае нынешнего — в торжественной обстановке прошло соединение российской и китайской частей, а уже в декабре стройка должна быть завершена. Длина моста составляет 1080 м, плюс к этому проектом предусмотрены подъездные пути, из которых по приграничной территории нашей страны пройдет более 13 км. Таким образом, общая длина моста с подходами в России и Поднебесной — больше 20 км.

Руслан Байсаров: биографическая справка

Руслан Сулимович Байсаров родился в селе Пригородном на юго-восточной окраине Грозного. В прошлом году отметил свое 50-летие. Имеет два высших образования. Всю свою сознательную жизнь он много времени уделял учебе. После средней школы молодой человек поступил в строительный вуз, по совету брата приехав покорять столицу. Отслужив в армии, перевелся в Грозный. В 1996 году окончил местный нефтяной институт, который всегда был и до сих пор остается кузницей высококвалифицированных кадров для «нефтянки». Позже к своим достижениям на образовательном поприще бизнесмен добавил магистерскую степень по социологии (МГУ) и степень кандидата технических наук (МИСиС).

В бизнесе Байсаров с середины 1990-х, начинал с ресторанно-развлекательной сферы. Это были первые серьезные инвестиции, при этом стоит отметить, что предприниматель умел заработать всегда — и учась в школе, и в студенческие годы. Однако ближе к нулевым сделал ставку на топливно-энергетическую сферу — его компания обслуживала тысячи АЗС по всей стране, а он сам в течение 10 лет возглавлял крупные компании нефтегазового комплекса московского региона.

Среди первых значимых вложений Руслана Байсарова как инвестора стала купля-продажа доли в компании Sibir Energy. Решив выйти из нефтяного бизнеса, он выгодно продал этот пакет.

Одним из первых собственных проектов стала созданная в 2011 году Тувинская энергетическая промышленная корпорация (ТЭПК), которую предприниматель и возглавил. Спустя несколько лет компания приобрела лицензию на освоение Элегестского месторождения, богатого запасами высококачественного коксующегося угля. Проект разработки угольных залежей включает строительство:

• комплексного предприятия по добыче полезных ископаемых;

• железнодорожной линии протяженностью более 400 км, из которых 120 км пройдет по Республике Тыва, а 290 км — в Красноярском крае. Весной этого года одна из структур бизнесмена подписала соглашение с РЖД, которые выступили генподрядчиком строительства;

• угольного портового терминала мощностью 15 млн тонн в год в Хабаровском крае.

Тувинский проект обещает стать беспрецедентным по масштабам, инфраструктурная составляющая которого даст толчок развитию как самой республики, так и сопредельных регионов. Строительство предприятия и выход его на полную мощность будут способствовать притоку налогов в бюджеты всех уровней от продажи сырья, крайне востребованного в целом ряде стран. Неслучайно проект курируется на федеральном уровне.

Предприниматель также с 2015 года владеет долей ведущей российской строительной компании «СК Мост». Сначала он приобрел блокирующий пакет акций в размере 25% плюс 1 акция, годом позже увеличил долю до 56%. Холдинг с почти 30-летней историей — одна из ведущих строительных организаций в стране, которой доверяются самые значимые, ответственные и амбициозные инфраструктурные проекты. Именно компания Байсарова выбрана подрядчиком при модернизации железнодорожной системы Сахалина — специалисты группы одновременно работают на трех десятках объектов, многие из них находятся на завершающей стадии. Группа также занимается прокладкой второго тоннеля на Байкало-Амурской магистрали для повышения ее пропускной способности — в местностях со сложной геологией и в сейсмически опасных зонах. И это лишь малая часть проектов, имеющих государственное значение, в реализации которых задействован холдинг.

С 2014 года предприниматель входит в топ-200 самых богатых российских бизнесменов. Этот рейтинг ежегодно готовит «Форбс».

Женат, отец шестерых детей. Реализует ряд благотворительных проектов, оказывает адресную помощь.