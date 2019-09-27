Басурин рассказал о массовом дезертирстве в десантно-штурмовых войсках Украины

Донецк, 27 сентября. Почти 500 случаев дезертирства военных десантно-штурмовых войск Украины произошло на передовых позициях в Донбассе с начала 2019 года. Об этом рассказал замглавы управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

«С каждым днем число желающих проходить службу в рядах вооруженных формирований Украины продолжает стремительно снижаться», — констатировал он.

Басурин указал, что бойцы массово покидают армию, больше всего случаев замечено в 80-й бригаде десантно-штурмовых войск — ее оставили 118 военнослужащих.

Согласно данным из открытых источников, десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины состоят из семи бригад, одного дивизиона, склада парашютно-десантной техники и имущества, а также учебного центра. Численность военнослужащих здесь достигает восьми тысяч человек, их называют «енотами».

Стоит отметить, что это далеко не первый случай дезертирства в рядах киевской армии за годы гражданской войны на Украине. Буквально на днях два бойца 35-й бригады морской пехоты ВСУ самовольно оставили место несения службы в районе населенного пункта Богдановка, прихватив с собой оружие.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года, когда Киев развернул военную кампанию против Донецкой и Луганской Народных Республик. Они объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий в Донбассе, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования гражданского конфликта на регулярной основе обсуждается контактной группой в Минске, где с сентября 2014 года было принято несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта. Однако украинская сторона продолжает нарушать минские соглашения.