От звезд потребовали раскрыть гонорары за выступления на митингах «оппозиции»

Москва, 27 сентября. Некоторые российские звезды, участвующие в митингах «оппозиции», получают денежное вознаграждение за присутствие на акции, сообщил актер Игорь Скрипко, известный по сериалу «Последний Москаль».

Скрипко потребовал от селебрити признаться поклонникам в том, что за выход на акцию «оппозиционеров» им заплатили хорошую сумму.

«Я считаю это подлым и лицемерным. Ведь если тебе платят за то, чтобы ты привел свою паству фанатов на улицу, имей совесть признаться хотя бы им», – приводит «ФедералПресс» фрагмент публикации Скрипко в Facebook, которая позднее была удалена.

По словам артиста, мелькание российских знаменитостей на акции оценивают в несколько миллионов рублей. Скрипко отметил, что звездным участникам концертов оппозиции могут заплатить до шести миллионов рублей, отметил Ura.ru.

Накануне бывший волонтер штаба скандального блогера Алексея Навального Александр Туровский сообщил, что на запланированный в Москве на 29 сентября митинг американские власти выделили псевдооппозиционеру крупную сумму денег. По его словам, в США рассчитывают повторить успех митинг-концерта, на который «оппозиционеры» пригласили выступить перед москвичами известных исполнителей Face, «Кровосток» и Oxxxymiron.

Напомним, в июле-августе «оппозиция» устроила серию незаконных акций и митинг-концерт из-за недопуска к выборам в Мосгордуму их «независимых кандидатов», пойманных на фальсификации подписей избирателей. Еще до окончания приема документов в Сети появились видео работы «фабрики» по рисовке автографов в пользу «оппозиционеров», в частности, юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь.

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов сообщил, что в незаконных акциях «оппозиционеров» есть все признаки внешнего вмешательства в суверенные дела России.