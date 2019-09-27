Стала известна зарплата Мамаева в «Ростове»

Москва, 27 сентября. Полузащитник Павел Мамаев находится в Ростове и уже провел переговоры с местным футбольным клубом, сообщили источники Федерального агентства новостей.

По словам источника ФАН, футболист уже прошел медицинское обследование. После того, как будут готовы его результаты, футболист подпишет контракт до лета 2021 года.

Сообщается, что зарплата футболиста составит 600 тысяч евро в год. При этом в соглашении предусмотрена опция продления договора со стороны клуба, а также бонусная часть, которая позволит футболисту увеличить годовой доход почти в два раза.

Ранее Мамаев и ФК «Краснодар» разорвали контракт. Футболист стал свободным агентом, он может быть заявлен в зимнее трансферное окно. Помимо «Ростова» на него претендовали также «Динамо» и «Торпедо». Однако в первом случае сказалась неопределенность с будущим текущего наставника команды Дмитрия Хохлова, а во втором — фактор выступления клуба в ФНЛ. Сообщается, что решающим фактором при выборе «Ростова» для Мамаева стал действующий наставник команды Валерий Карпин.

Напомним, Мамаев, его друг Александр Кокорин с братом Кириллом были выпущены на условиях УДО 17 сентября из колонии в Белгородской области.

Кокорины и Мамаев отбывали наказание из-за драк в октябре прошлого года, в результате которых от их рук пострадали водитель телеведущей Первого канала Виталий Соловчук, а также чиновник Минпромторга Денис Пак. Уголовное дело было возбуждено по статьям «Хулиганство» и «Побои», а затем было переквалифицировано в «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к году и шести месяцам колонии общего режима, Мамаева — к году и пяти месяцам. После пребывания под стражей необходимого количества времени футболисты подали на условно-досрочное освобождение, и 6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство заключенных.