Россия и Сербия будут совместно бороться с терроризмом и коррупцией. ФАН-ТВ

В Петербурге генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка и министр юстиции Республики Сербии Нела Кубурович подписали соглашение о сотрудничестве между своими ведомствами.

Документ предполагает активное сотрудничество между российской Генпрокуратурой и сербским Минюстом. В частности, по вопросам борьбы с организованной преступностью, терроризмом и коррупцией, а также в части оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам и делам об административных правонарушениях.

Встреча российской и сербской сторон проходила в особняке Кочубея, в котором сегодня располагается офис первого регионального представительства Международной ассоциации прокуроров.

«Это обмен нашими делегациями, обмен законодательством, которое функционирует в нашей стране и в Республике Сербия, то есть по целому спектру вопросов. И, кстати, я должен сказать, что мы впервые подписываем такое соглашение между Генеральной прокуратурой Российской Федерацией и Министерством юстиций Республики Сербия», — рассказал Юрий Чайка, генеральный прокурор Российской Федерации.

«Сегодняшнее подписание соглашения — это только одно из подтверждений успешного сотрудничества Сербии и России, которое развивается с каждым днем. Это соглашение относится прежде всего к организованной преступности, к вопросам терроризма и, конечно, эти вопросы актуальны для Сербии, и для нас очень важен опыт, который мы перенимаем от наших российских коллег», — отметила Нела Кубурович, министр юстиции Республики Сербия.

Нели Кубурович также отметила, что отличное сотрудничество между государствами давно существует на всех уровнях, в том числе и на уровне Минюста.

Соглашение о сотрудничестве между ведомствами было разработано и в короткий срок успешно согласовано в рамках реализации договоренности, достигнутой в ходе встречи в Белграде в 2018 году после официального визита Юрия Чайки в Республику Сербия.