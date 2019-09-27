Поперечный вылил на Серябкину горячий воск за отказ оскорблять Героя России

Москва, 27 сентября. Певица Ольга Серябкина, выступающая под творческим псевдонимом Molly, отказалась оскорблять Героя России Дамира Юсупова в шоу Comment Out на YouTube.

Участниками нового выпуска шоу Comment Out стали Данила Поперечный и Серябкина. Певица вытащила карточку «Звезда», на которой было написано трудновыполнимое задание.

Molly предстояло написать на странице главного редактора RT Маргариты Симоньян в Instagram какой-нибудь идиотский и оскорбительный комментарий про пилота Дамира Юсупова, которому было присвоено звание Героя России за спасение пассажиров А321 в Подмосковье.

«Это ужасно, они [пилоты А321] реально спасли много людей», — констатировала девушка.

Ведущий шоу Владимир Маркони попытался подтолкнуть певицу на этот шаг, однако Серябкина отказалась выполнять задание, выбрав наказание. Испытанием стал горячий воск, который Поперечный вылил на нее и написал свое имя на животе певицы, передает «Царьград».

Напомним, Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин получили звания Героев России за то, что в августе этого года спасли жизни 226 пассажиров и всех членов экипажа, совершив посадку в кукурузном поле.

В начале недели командир аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную бизнесменами квартиру. По его Юсупова, из-за начала учебного года у детей времени на переезд попросту не найдется, передает «Газета.ru».