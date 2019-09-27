Монтян высмеяла Зеленского, пришедшего с пулей на сессию ГА ООН

Киев, 27 сентября. Выступление президента Украины Владимира Зеленского с трибуны ООН в Нью-Йорке копирует риторику бывшего главы страны Петра Порошенко. Об этом заявила украинская правозащитница Татьяна Монтян.

Она раскритиковала Зеленского, пришедшего с пулей на сессию ГА ООН. Правозащитница отметила, что своим выступлением Зеленский полностью копирует своего предшественника на посту президента Украины.

«Черт возьми, Зеленский, думай ты башкой! Ты приехал рассказывать о мире. И, во-первых, полностью косплеишь Петю, а во-вторых, рассказываешь о каком-то оперном певце, которому не сиделось в Париже и не пелось, а захотелось поехать пострелять сограждан из гранатомета», — заявила Монтян в своем YouTube-канале.

Она подчеркнула, что история, рассказанная Зеленским с трибуны ООН, совершенно не из разряда тех, которыми нужно было демонстрировать свое стремление к миру. Правозащитница также обратила внимание на «запугивание третьей мировой войной» со стороны президента Украины. По ее мнению, речь Зеленского на сессии Генассамблеи ООН была «ни о чем», а потому неудивительно, что зал во время выступления главы Украины пустовал.

Монтян добавила, что президент США Дональд Трамп умело использовал поездку украинского коллеги в Нью-Йорк, чтобы разобраться со своими конкурентами на предстоящих американских выборах. По ее мнению, Трамп заманивал демократов в ловушку историей со стенограммой его телефонного разговора с Зеленским. Также Монтян считает, что нынешний президент Украины связан с американской Демократической партией.

«Очень красиво и грамотно Трамп пропетлял по данной теме. Украина же борется с коррупцией. А тут такая незадача: целый сынуля потенциального кандидата от Демократической партии этой коррупцией занимается. Это при том, что именно Америка помогла создать все эти антикоррупционные органы!» — заявила Монтян.

Она добавила, что Зеленскому об этой истории будут напоминать «все, кому не лень». По ее мнению, последние события доказывают, что нынешний президент Украины «не дорос до большой политики».

Татьяна Монтян подчеркнула: нельзя показывать пулю, если говоришь о мире, а запугивать кого-то третьей мировой войной, если сам находишься в стране, где идет гражданская война, — бессмысленно.

«В общем и целом, Зеленский показал, что очень рано ему в высшую лигу мирового КВН, его уровень — это не более, чем «95 квартал», – резюмировала Монтян.

Напомним, Зеленский принес на заседание Генассамблеи ООН пулю и обвинил Россию «в ведении войны против Украины в центре Европы». Он заявил, что «от такой пули погиб солист парижской национальной оперы Василий Слепак», который в Донбассе «защищал Украину».

Блогер Анатолий Шарий, комментируя выступление Зеленского, напомнил, как предыдущий президент Украины Петр Порошенко с трибуны Всемирного экономического форума в Давосе демонстрировал продырявленный кусок металла, заявляя, что он якобы является частью обшивки автобуса, обстрелянного под Волновахой.

При этом наблюдатели ОБСЕ развенчали попытки Киева обвинить Россию, а также ДНР и ЛНР в обстреле автобуса в Волновахе. Отмечалось, что данные миссии показали несостоятельность версии властей Украины. Кроме того, Москва неоднократно отмечала, что не является участницей украинского конфликта.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донбасс не согласился с новым руководством страны, которое пришло к власти после госпереворота. В ответ на это Киев начал так называемую «АТО», позднее переименованную в ООС, против ДНР и ЛНР. Найти решение внутриукраинского кризиса пытаются на международных площадках: в рамках встреч контактной группы в Минске и «нормандском формате». Несмотря на ряд заключенных соглашений о перемирии, украинская сторона продолжает нарушать договоренности и продолжает обстрелы территорий ДНР и ЛНР.