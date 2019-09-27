Стала известна цель визита Гаттузо в Москву

Москва, 27 сентября. Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прибыл в Москву в четверг. Об этом стало известно Федеральному агентству новостей.

По словам источника, 41-летний специалист в ходе своего визита примет участие в съемках программ для канала «Матч ТВ», а также посетит встречу «Локомотив» — «Зенит», на которой, возможно, выступит в роли эксперта.

Отмечается, что речи о возможной работе в России в настоящий момент не ведется. Ранее СМИ предполагали, что тренер может возглавить «Спартак» или «Динамо», которые в скором времени могут пойти на тренерские рокировки.

Гаттузо выступал за «Милан» с 1999 до 2012 года как игрок, а затем тренировал команду в 2017-2019 годах, однако летом покинул клуб. В настоящий момент он находится в поиске работы, а итальянские СМИ сватают его в «Лацио» и «Дженна». В составе сборной Италии он стал чемпионом мира в 2006 году.