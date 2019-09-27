Джигурда не понял закон о запрете курения на балконах

Москва, 27 сентября. Скандально известный актер Никита Джигурда признался, что не понимает новый закон, согласно которому с 1 октября в России в связи с поправками в правила противопожарной безопасности нельзя будет курить и готовить шашлыки на балконах и лоджиях.

«Это бред. Я понимаю, шашлыки на балконах нельзя жарить. Это открытый огонь. Но курение на балконах…» — передает его слова телеканал «360».

Эпатажный артист заявил, что закону, по его мнению, «никто следовать не будет». А тем временем в Кремле обратили внимание, что речь, в первую очередь, идет о сохранении человеческой жизни. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, сколько в стране возникает пожаров, многие из которых имеют трагические последствия. Поэтому любая спасенная жизнь оправдывает принятый закон, подчеркнул он.

Как отметила доктор медицинских наук Елена Малышева, врачи регулярно сталкиваются с историями, когда по вине курящих соседей страдают другие люди, в том числе малыши. Она полностью поддержала ужесточение законодательства в отношении курильщиков.

Напомним, запрет касается использования открытого огня на балконах квартир, отелей и общежитий. Правительством также установлены новые требования к обеспечению пожарной безопасности больниц и кинотеатров.

За нарушение новых правил предусмотрена ответственность по статье КоАП. Наказанием будет предупреждение, либо штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей в том случае, если в результате правонарушения произошло возгорание.