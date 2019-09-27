Быстрыкин назвал число выявленных в январе-июне экономических преступлений

Москва, 27 сентября. Правоохранительные органы России в январе-июне выявили более 69 тысяч преступлений экономического характера. Такие данные в пятницу озвучил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, выступая на международной студенческой конференции «Современная уголовная политика России в сфере криминализации экономических отношений».

По его словам, чаще всего подобные преступления совершаются под видом законных операций. Из 69 тыс. зарегистрированных экономических преступлений 13,5 тыс. были связаны с коррупцией, а 3,6 тыс. — с налоговой сферой. Бастрыкин подчеркнул, что коррупция тормозит развитие российской экономики, уменьшает налоговые поступления и расширяет теневую экономику.

«Александр Бастрыкин отметил, что по расследуемым уголовным делам и, в частности, экономическим преступлениям гораздо реже стала избираться мера пресечения в виде заключения под стражу, что свидетельствует о гуманизации уголовно-правовой политики», — сообщает пресс-служба СК РФ.

Глава Следственного комитета России добавил, что ведомство уже подготовило ряд предложений по совершенствованию борьбы с экономическими преступлениями.

Отметим, что конференция проходила во Всероссийском государственном университете юстиции (ВГУЮ). В ней приняли участие студенты из Донецкой Народной Республики, Армении, Белоруссии, Московской академии СК России, а также из филиалов ВГУЮ. Ранее президент РФ Владимир Путин призвал правоохранительные органы и суды не злоупотреблять арестами, когда речь идет об экономических преступлениях. По его словам, необходимо либерализовать российскую правовую систему.