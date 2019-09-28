Российская религиозная группа восстановила разрушенную школу в Дамаске

Дамаск, 28 сентября. Разрушенная во время войны школа была восстановлена ​​на пожертвования Объединенной религиозной рабочей группы России 23 сентября 2019 года, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Накануне прошло ее торжественное открытие в присутствии ряда высокопоставленных сирийских священнослужителей и должностных лиц, а также делегации религиозных общин из России.

Директор восстановленного учебного заведения заявил о важности образования в сирийской республике. По его словам, террористические организации, присутствующие в регионе, пытались распространить невежество среди сирийцев, разрушая школы.

Со своей стороны школа поблагодарила Россию за помощь в возвращении учеников. Открытие нового учебного заведения позволит детям вести свою будущую жизнь в эпоху, когда человечество неуклонно развивается.

Напомним, что с помощью пожертвований было решено начать ремонт двух зданий государственной средней школы, поврежденных в результате военных действий. Школа, способная вместить вместить 1200 учеников, находится в районе Барзех в Дамаске. Средства на ремонт этой школы (около 300 000 долларов) были собраны религиозными общинами в России.

Совместная российская религиозная рабочая группа была сформирована в 2017 году под эгидой Совета сотрудничества с российскими религиозными учреждениями и организациями, в нее вошли представители основных христианских и мусульманских общин в России.

За период с 2017 года было проведено много успешных гуманитарных мероприятий. В июне и августе 2017 года два самолета гуманитарной помощи были отправлены в Сирию.

Ранее сообщалось, что порядка 136 школ в юго-западных и юго-восточных провинциях Хамы возобновили свою образовательную деятельность, которая была остановлена на несколько лет из-за терроризма. В данный момент школы вновь открыли свои двери для учащихся из регионов и деревень, совсем недавно они были освобождены сирийской правительственной армией при поддержке российской авиации.